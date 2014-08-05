İngiltere'deki Müslüman bakan yardımcısı Gazze protestosuyla istifa etti

İngiltere Dışişleri Bakan yardımcılarından Barones Warsi, hükümetin Gazze politikasını artık destekleyemeyeceğini söyleyerek kabinedeki görevinden istifa etti.

İngiltere'deki ilk Müslüman kadın bakan yardımcısı da olan Warsi, Twitter hesabından, görevini "derin üzüntü içinde" bıraktığını yazdı.

Daha önce Muhafazakar Parti'nin teşkilat sekreterliğine getirilen Lady Warsi (Sayeeda Hussain Warsi) 2010 yılında David Cameron başbakanlığında kurulan Muhafazakar-Liberal Demokrat koalisyon hükümetinde, "ilk Müslüman kadın kabine üyesi" ünvanını almıştı.

Lady Warsi 2012 yılında Dışişleri Bakanlığı içinde daha düşük seviyede bir göreve çekildi ve Dışişleri Bakanlığı bünyesinde inançlar ve farklı toplumsal gruplardan sorumlu bakan yardımcılığına getirildi.

Lady Warsi bugün Twitter'da "Bu sabah büyük üzüntü duyarak Başbakan'a yazdım ve istifamı sundum. Hükümetin #Gazze politikasını artık destekleyemem" yazdı.

Batı Yorkshire'da Dewsbury'de büyüyen Lady Warsi politikaya girmeden önce avukatlık yapıyordu.

Pakistan göçmeni bir ailenin beş kızından biri olan Lady Warsi, Leeds Üniversitesi'nden mezun oldu. Lady Warsi önce savcı olarak çalıştı, daha sonra kendi hukuk bürosunu kurdu.