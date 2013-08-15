İngiltere'deki Aleviler 10 bin imzayla TBMM'de

T24/ ANKARA

İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi üyeleri, “Alevisiz Bir Anayasaya Hayır, Alevilik Yasaklanamaz” kampanyası çerçevesinde toplanan 10 bin imzayı TBMM Başkanlığı’na verdi.

Dernek üyeleri, CHP Tunceli milletvekili Hüseyin Aygün ile TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Toplantının başında Alevi duası okundu. İAKMC Başkanı İsrafil Erbil, “Başbakanın ‘Dört dörtlük Alevi’ olduğu iddia etiği kendi ülkemizde Anayasal olarak yasaklıyız” dedi. Dernek’in basın toplantısında okuduğu metin şöyle:

İngiliz parlamentosunda resepsiyon

Cemevlerimiz yasal yönde inanç merkezleri olarak kabul ediliyor, Cemevimize bağış yapan bir kişi yapmış olduğu bağıştan vergide düşülebiliyor. Cemevi adıyla her yıl İngiltere Parlamentosu’ndan resepsiyon yapıyoruz ve aynı zamanda festival programı kapsamında parlamentoda Semahlarımızı icra etmekteyiz.

Alevilerin hazırladığı müfredat

İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi 2012-21013yıllarında yapmış olduğu faaliyetler dahilinde Aleviliğin İngiliz okullarında bir inanç olarak okutulması ve öğretilmesi yine kazanılmış temel haklardan biridir. Belirtmek isteriz ki okullarda ders olarak okutulan Alevilik derslerinin müfredatı ve içeriği bizzat biz Aleviler tarafından hazırlanmıştır ve bu çalışmalarımız hiçbir engelle karşılaşmadığı gibi yapılan bir araştırma sonucu bu çalışmanın toplumsal barış ve huzura pozitif katkı yaptığı saptandı ve ödüle layık görüldü.

İngiltere de her 10 yılda bir yapılan nüfus sayımda Aleviler isterlerse kendilerini Alevi olarak tanımlayabiliyor. Bu örnekleri daha da çoğaltmak mümkündür. Özetle, Başbakanı’nın “dört dörtlük Alevi olduğunu iddia etmeyen İngiltere’de yaşayan Aleviler olarak kendi inanç ve değerlerimizle yaşıyoruz. Bütün bunları söylerken İngiltere’nin de göç ve göçmen politikaları konusunda dört dörtlük olduğunu iddia etmiyoruz.

Türkiye’de Anayasal yasaklıyız

Başbakanı’nın “dört dörtlük Alevi olduğunu” iddia ettiği kendi ülkemizde Anayasal olarak yasaklıyız. Cemevlerimiz ibadethane olarak kabul edilmediği gibi zaman zaman “ucube” ve “cümbüşevi” olarak nitelendirilmektedir. Birçok konuda olduğu gibi Meclis’te Cemevi talebimizin Diyanet’ten fetva alınarak Meclis Başkanlığı tarafından reddedilmesinin açık anlamı Meclis ya Alevilerin varlığını tanımamakta ya da kendi varlığını inkar etmektedir.

Anayasa tüm dilleri, inançları, kimlikleri ve kültürleri kapsamalıdır.

Kadim geleneklere sahip topraklar üzerinde kurulmuş olan T.C. devleti 21. Yüzyılda tek ırk, tek din, tek dil, dayatması yapamaz yapmamalıdır. Vatandaşlık bağı ile bağlı yurttaş olan her can kendi değerleri ile yaşayabilmelidir. Yeni Anayasa insan hak ve hürriyetleri kapsamında tüm inançlar gibi Aleviliği de öğretisi, inancı, ibadeti ve ibadet yerleri ile teminat altına almalıdır.