İngiltere'de zehirlenen Rus ajan Skripal'in kızı: Evime dönmek istiyorum

İngiltere’de kendisine zehirle suikast yapılan ve yirmi gün komada kaldıktan sonra ölümden dönen istihbaratçı Sergey Skripal’in kızı Yulia Skripal, "Şu anda günü birlik yaşıyorum. Babamın tedavisine yardımcı olmak istiyorum. Ondan sonra uzun vadede eve dönebilmek istiyorum" dedi.

Reuters'a konuşan Skripal verdiği röportajda yaşadıklarını şu şöyle anlattı; “Yirmi gün komada kaldıktan sonra haberlerde ikimizin de zehirlendiğini öğrendim. İkimiz de böylesi bir suikast girişiminden sağ kurtulduğumuz için şanslıyız" ifadesini kullandı.

Tedavi sürecinin yavaş ve zorlu geçtiğini söyleyen Skripal, İngiltere’de polis koruması altında yaşıyor. Skripal, kamera önünde Rusça konuştukta sonra yazılı olarak İngilizce ve Rusça iki metin hazırlayıp altını imzaladı. Skripal, Rus elçiliğine yardımları için teşekkür ettiğini ama şu anda kendini onların hizmetine vermeyi istemediğini belirtti. Rus istihbaratçının kızı, kendisi ve babası adına kimsenin konuşma yetkisi bulunmadığını da vurguladı.

Ne olmuştu?

Suikastta kullanılan zehrin Sovyetler döneminden kalma olduğu tespit edildi. Sergey Skripal daha önce İngiltere’nin MI6 kuruluşuna istihbarat sağladığı ortaya çıkınca Rusya’da hapis cezasına çarptırılmış 2010 yılında bir ajan değiş tokuşu sırasında İngiltere’ye iade edilmişti. Sergey Skripal’in son dönemde herhangi bir operasyon veya faaliyet üzerinde çalışıp çalışmadığı bilinmiyor.