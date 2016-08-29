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BBC Türkçe

İngiltere'de yüzlerce Pokemon Go vakası yaşandı

İngiltere\'de polis, Pokemon Go oyununun ülkeye gelişinden bu yana kayda geçen yüzlerce vaka arasında hırsızlık, saldırı ve sürücü hataları gibi olaylar var.

29 Ağustos 2016 17:34

İngiltere'de polis, Pokemon Go oyununun ülkeye gelişinden bu yana yüzlerce vakanın kayıtlara geçtiğini açıkladı.

Temmuz ayı boyunca kaydedilen vakalar arasında soygunlar, oto hırsızlıkları, saldırılar ve sürücü hataları gibi olaylar var.

Pokemon Go oyununun yaratıcısı Niantic'in sözcüsü, oyuncuları yerel yasalara göre davranmaları konusunda uyardı.

BBC'nin Bilgi Edinme Yasası kapsamında İngiltere polisinden elde ettiği ve sayısı 290 olarak bildirilen kayıtlar arasında, tedirgin edici olanlardan 'tuhaf' sayılabileceklere kadar çok sayıda vaka bulunuyor.

Polis kayıtlarına göre, bazı durumlarda Pokemon oyuncuları işlenen suçların mağduru olurken, bazılarında ise suçu işlemekle suçlanıyorlar ya da 'asosyal' olarak değerlendirilen davranışlar içinde bulunuyorlar.

Bir vakada, Surrey bölgesinde polisler, Pokemon yakalama oyununun 30 kişi arasında kavgaya dönüştüğünü kayıtlara geçirirken, Kuzey Galler'de bir kişinin 'evinde çok sayıda Pokemon olduğunu söyleyerek' bir çocuğu evine çağırdığını belirledi.

Ülkenin kuzey batısındaki Cheshire bölgesinde ise çocukların Pokemon yakalamak için çoğunlukla mezarlık alanlarında dolaşmaları endişe yaratıyor.

Batı Yorkshire bölgesinde bir kadın, polisi arayarak 'Pokemon karakterlerinin evine girmeye çalıştıklarını' öne sürdü.

İngiltere'nin Kuzey Batı bölgesinde yer alan Cumbria'da bir kişi ise, kendi fotoğrafının değiştirilerek Pokemon karakterine dönüştürüldüğünü ve Facebook'ta paylaşıldığını ihbar etti.

Devon bölgesinde bir araç sürücüsü tek yön yolun ortasında durup Pokemon yakalamaya çalışırken, Surrey'de ise dokuz kişi araçlarını bir kavşakta park edip Pokemon aramaya çalışınca polis kayıtlarına girdi.

Ayrıca Pokemon yakalamak isteyen iki çocuğun izinsiz bir şekilde demiryoluna indiği tespit edildi.

Niantic'in sözcüsü, 'oyuncuların güvenliği' konusunu ciddiyetle ele aldıklarını açıkladı.

Sözcü, oyun oynayanları çevresindekilere karşı dikkatli olmaları ve özellikle daha önce bulunmadıkları alanlarda keşif yaparken aileleri ya da arkadaşları ile birlikte olmaları konusunda teşvik ettiklerini belirterek, ''Lütfen her zaman dikkatli ve etrafınızdaki tehlikelere karşı tetikte olmayı unutmayın. Araç kullanırken Pokemon oynamayın ve keşfe çıktığınız bölgelerdeki yerel yasalara bağlı kalın" dedi.

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