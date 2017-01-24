T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

İngiltere'de Yüksek Mahkeme'den Brexit için 'Parlamento onayı' şartı

Mahkeme, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasına yönelik müzakerelere Parlamento onayı olmadan başlanamayacağına hükmetti. İngiliz hükümeti ise aksi görüşü savunuyordu.

24 Ocak 2017 15:46

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına yönelik müzakerelerin (Brexit) Parlamento onayı olmadan başlayıp başlayamayacağına dair kararını açıkladı. Mahkeme, Brexit kararının Parlamento tarafından onaylanması gerektiğine karar verdi. İngiliz hükümeti ise aksi görüşü savunuyordu.

Yüksek Mahkeme Başkanı kararını 3'e karşı 8 oyla aldı.

Mahkeme kararı ile Brexit referandumu sonucunu yok saymasa da, İngiltere'nin AB'den nasıl ayrılması gerektiğini belirlemiş oldu.

İngiliz hükümeti, Lizbon Antlaşması'nın AB'den çıkmayı düzenleyen 50'nci maddesini tek başına yürürlüğe sokup, Parlamento onayı olmaksızın müzakerelere başlamak istemişti.

Yüksek Mahkeme Kasım ayında İngiltere'nin Brexit müzakerelerine Parlamento onayı olmadan başlanamayacağına hükmetmiş, hükümet bu karara itiraz etmişti.

İngiliz hükümeti; dış ilişkiler, savunma ve milli güvenlik alanlarında kendisine yetki veren 19. yüzyıldan kalma bir uygulamayı gerekçe göstererek, aksi görüşü savunuyordu.

Konuyu Yüksek Mahkeme'ye taşıyanlar ise hükümetin Parlamento onayı olmadan yetkilerini kullanmasının uygun olmadığını vurgulamışlardı.

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, referandumun sonucundan dolayı tasarı Parlamento'ya geldiğinde onaylayacaklarını söylese de partisinden çok sayıda milletvekilinin tasarıya karşı çıkması bekleniyordu.

İskoçya Özerk Yönetimi'nın Brexit Bakanı Mike Russell ise İskoç Ulusal Partisi SNP'nin, 50'nci maddenin yürürlüğüe sokulmasını hiçbir şekilde desteklemeyeceğini açıkladı.

İngiltere Başbakanı Theresa May ise uzun süredir merakla beklenen ülkesinin Brexit stratejisini geçen hafta açıklamıştı.

Strateji, AB ile müzakerelerde ulaşılması amaçlanan 12 hedeften oluşuyor.

May, Brexit'in nihai hedefinin AB ile İngiltere arasında yeni, pozitif ve yapıcı bir ortaklık kurulması olduğunu söylemiş, bu kapsamda AB'den ayrılmanın ortak pazardan çıkmak anlamına geldiğini belirtmişti. .

May, aynı zamanda Avrupa Adalet Divanı'nın İngiltere üzerindeki hükmünün biteceğini ifade etmişti.

Theresa May, daha önce yaptığı açıklamalarda ,se Lizbon Anlaşması'nın 50'nci maddesini Mart ayı sonunda devreye sokacağını söylemişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MahkemeAvrupa BirliğiParlamentoYüksek MahkemeMahkeme BrexitMahkeme BaşkanıBrexitABLizbon Antlaşması ABMahkeme KasımPartisiJeremy CorbynYönetimi Brexit Bakanı Mike RussellUlusal Partisi SNPBaşbakanı Theresa May

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24