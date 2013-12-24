İngiltere'de yolsuzluk davasında eski Avrupa Bakanı'na hapis cezası

İngiltere'de eski Avrupa Bakanı Denis MacShane, yaklaşık 12 bin 900 sterlin (yaklaşık 44 bin lira) değerinde sahte faturayla masraf gösterdiğini itiraf etmesinin ardından 6 ay hapis cezasına mahkûm oldu. MacShane, 2009'da patlak veren tıklayın sahte fatura skandalının ardından hapis cezası alan beşinci milletvekili oldu.

BBC Türkçe'nin haberine göre, 65 yaşındaki MacShane, 18 yıl boyunca İşçi Partisi üyesi olarak milletvekilliği yapmış ve 2002-2005 yılları arasında Tony Blair kabinesinde Avrupa işlerinden sorumlu bakan olarak görev yürütmüştü. Aynı dönemde Dışişleri Bakanı ise Jack Straw'du.

Suçlamaları karara bağlayan Yargıç Sweeney, MacShane'nin "kasıtlı olarak aldatıcı ve yanıltıcı faturalar" düzenlemesinin, "açık bir sahtekarlık" olduğuna hükmetti. Yargıç, eski milletvekilinin, "hesaplı ve planlı" olarak demokratik sisteme güveni sarstığı için kendisini suçlaması gerektiğini belirtti.

En az 3 ay hapis yatacak

Cezanın en az yarısını hapiste geçirecek olan MacShane ayrıca, 2 ay içinde 1500 sterlin ödeyecek. MacShane savunmasında, söz konusu harcamaların Avrupa'ya yaptığı seyahatlerdeki harcamaları gösterdiğini, bunlardan üstüne para geçirmediğini ve söz konusu paraları daha sonra geri ödediğini savunmuştu.

Yargıç, MacShane'in zimmetine para geçirmediğini, yasal yoldan talep edebileceği ödenekleri almak için sahteciliğe başvurduğunu belirtti.

Eski milletvekilinin ödenek taleplerinin Daily Telegraph gazetesinde yayımlanmasının ardından İngiliz parlamentosu yetkilileri MacShane hakkındaki iddiaları polise bildirmişti.

İlk başta polis, dokunulmazlık ilkesi gereğince MacShane'in üzerine gitmedi. Bu nedenle, MacShane'in başında olduğu Avrupa Politikası Enstitüsü bünyesindeki yazışmalar polis tarafından incelenemedi.

Ancak geçen yıl parlamentoda kurulan partiler arası bir komite, söz konusu yazışmalara bir raporda yer verdi ve Avam Kamarası'ndan 12 aylık men cezası talep etti. Bunun üzerine polis soruşturmayı tekrar açtı ve deliller adli sisteme aktarıldı.

Türkiye'nin üyeliğini destekliyor

1969-1977 arasında BBC'de sunucu ve muhabir olarak çalışan MacShane, Avrupa Birliği yanlısı siyasi görüşleriyle tanınıyor.

1992'de Avrupa Politikası Enstitüsü'nü kuran MacShane ilk defa 1994 yılında milletvekili seçilmişti.

MacShane ayrıca sık sık, Türkiye'nin AB üyeliği lehine açıklamalar yapıyordu.

İngiltere'de 2009 yılında milletvekillerinin sahte belgelerle ödenek aldığının ortaya çıkmasının ardından 4 milletvekili ile Lordlar Kamarası'nın 2 üyesi hapis cezası almış, bir milletvekili hakkında ise akıl sağlığı sorunları nedeniyle gözetim kararı verilmişti.