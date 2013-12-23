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Dünya

Kralın damadına yolsuzluktan 23 yıl hapis talebi

Türkiye ile eş zamanlı ortaya çıkan yolsuzluk operasyonunda İspanya'da Kralın damadı için kamu malını zimmetine geçirme ve dolandırıcılık gibi suçlarından hapis cezası isteniyor

23 Aralık 2013 16:42

Türkiye'de gündemi sarsan yolsuzluk operasyonunun benzeri İspanya'da da yaşanıyor. İktidardaki Halk Partisi (PP) genel merkezine geçen hafta yolsuzluk soruşturması kapsamında yapılan baskınla sarsılan İspanya’da, Kral Juan Carlos’un damadı İnaki Urdangarin için 23 yıl hapis cezası istendi.

El Mundo gazetesinin haberine göre Kral’ın ortanca kızı Prenses Cristina ile evli olan Urdangarin ile ortağı Diego Torres için kamu malını zimmetine geçirme, kötüye kullanma, dolandırıcılık ve evrakta sahtekârlık gibi 6 ayrı suçtan sırasıyla 23 ve 19 sene hapis cezası talep edildi. Aynı zamanda Palma dükü olan Urdangarin’in, yöneticiliğini yaptığı Noos Enstitüsü adlı kâr amaçlı olmayan bir vakıf aracılığıyla 6 milyon Euro yolsuzluk yaptığı iddia ediliyor. Mahkeme, Urdangarin adına kayıtlı 16 mülke de  el koymuştu.

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