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Spor

İngiltere'de yılın futbolcusu: Harry Kane

Tottenham'ın 24 yaşındaki golcü futbolcusu Kane, İngiltere Milli Takımı'nda "yılın futbolcusu" seçildi

23 Ocak 2018 15:14

İngiltere Premier League ekiplerinden Tottenham'da oynayan Harry Kane, 2017'de milli takım formasını giyen futbolcular için yapılan ankette oyların yüzde 75'ini alarak, "yılın futbolcusu" ödülüne layık görüldü.

Milli takımla geçen yıl 6 maça çıkan Kane, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 1-0 kazandıkları Slovenya ve Litvanya karşılaşmalarının yanı sıra İskoçya ile 2-2 berabere kaldıkları maçta birer kez rakip fileleri havalandırdı.

Son dört oylamada iki kez Wayne Rooney, birer kez de Steven Gerrard ve Adam Lallana, en fazla oyu alarak "yılın futbolcusu" seçilmişti.

 

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