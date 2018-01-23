İngiltere'de yılın futbolcusu: Harry Kane

İngiltere Premier League ekiplerinden Tottenham'da oynayan Harry Kane, 2017'de milli takım formasını giyen futbolcular için yapılan ankette oyların yüzde 75'ini alarak, "yılın futbolcusu" ödülüne layık görüldü.

Milli takımla geçen yıl 6 maça çıkan Kane, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 1-0 kazandıkları Slovenya ve Litvanya karşılaşmalarının yanı sıra İskoçya ile 2-2 berabere kaldıkları maçta birer kez rakip fileleri havalandırdı.

Son dört oylamada iki kez Wayne Rooney, birer kez de Steven Gerrard ve Adam Lallana, en fazla oyu alarak "yılın futbolcusu" seçilmişti.