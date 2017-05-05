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BBC Türkçe

İngiltere'de yerel seçim: Galibi çöp çekimi belirledi

İngiltere'nin kuzeydoğusundaki Northumberland bölgesinde yapılan yerel seçimlerde, son belediye meclisi üyesini çöp çekimi belirledi. İktidardaki Muhafazakâr Parti'nin adayı kısa çöpü çekince parti, mecliste mutlak çoğunluğu elde edemedi.

05 Mayıs 2017 19:54

İngiltere'nin kuzeydoğusundaki Northumberland bölgesinde yapılan yerel seçimlerde, son belediye meclisi üyesini çöp çekimi belirledi.

İktidardaki Muhafazakâr Parti'nin adayı kısa çöpü çekince parti, mecliste mutlak çoğunluğu elde edemedi.

Seçimde, Muhafazakâr Parti 33, Liberal Parti 24, Bağımsızlar 7, Liberal Demokratlar da iki sandalye kazandı. Muhafazakâr Parti adayı Daniel Carr ve Liberal Parti'nin adayı Lesley Rickerby'nin yarıştığı son bölgede ise oylar eşit çıktı.

Oylar iki kez yeniden sayıldıktan sonra sonuç değişmeyince, seçim görevlisi iki adayın çöp çekmesine karar verdi.

Uzun çöpü Liberal Parti'nin adayı Rickerby çekti. Böylece Liberal Parti'nin sandalye sayısı üçe çıkarken, Muhafazakâr Parti'nin sandalye sayısı 33'te kaldı. Diğer partiler ve bağımsızların kazandığı sandalye sayısı da 33 oldu.

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