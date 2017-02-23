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BBC Türkçe

İngiltere'de yeraltı sığınağında 1,2 milyon dolarlık esrar tarlası bulundu

İngiltere'de nükleer saldırılardan korunmak için 1980'lerde yapılmış bir yeraltı sığınağında, 1,2 milyon dolar değerinde esrar tarlası bulundu. Polis, olayla ilgili 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

23 Şubat 2017 21:06

İngiltere'nin Wiltshire bölgesindeki eski bir nükleer yeraltı sığınağında esrar tarlası bulundu.

Polis, Chilmark Yerel Hükümet Karargahı'na yapılan baskında 1,2 milyon dolar değerinde binlerce kenevir bitkisi ele geçirdi.

Çarşamba gecesi gerçekleştirilen operasyonda polis, "girişi neredeyse mümkün olmayan" sığınağa ancak aradıkları 6 şüpheli dışarı çıktıklarında girebildi.

Polis müfettişi Paul Franklin, kapı açıldıktan sonra düzeneğin ne kadar büyük olduğunu keşfettiklerini söylüyor.

Franklin, "Binada yaklaşık 20 oda var ve bina 2 kat" diyor.

Franklin, "Neredeyse her oda toptan satış için üretilen kenevir bitkisiyle doluydu ve eskiden kalan bitkilere dair kalıntılar vardı" dedi ve bunun ülkedeki en büyük ekinlerden olduğunu ekledi.

15, 19 ve 37 yaşlarında 3 kişi esrar ürettikleri şüphesiyle gözaltına alındı.

27, 30 ve 45 yaşlarındaki diğer 3 kişiyse esrar üretimi ve insan kaçakçılığı şüpheleriyle gözaltına alındı.

Esrar üretilen Savunma Bakanlığı'na ait eski yeraltı sığınağı, 1980'de bölgede yaşayanları ve yerel hükümet yetkililerini nükleer bir saldırıdan korumak için yapılmıştı.

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PolisWiltshireChilmark Yerel Hükümet KarargahıPaul FranklinSavunma Bakanlığı

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