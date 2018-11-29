İngiltere'de yaşayan Suriyeli lise öğrencisine ırkçı saldırı

İngiltere'nin Huddersfield kentindeki bir lisede Suriyeli bir öğrenciye yaşıtları tarafından şiddet uygulandığı görülen bir videoya sosyal medyada tepki yağdı.

Sosyal medyada gündem olan videoda itildiği, önce yere yatırıldığı, ardından yüzüne su döküldüğü görünüyor. Saldırıyı yapan öğrenciler hakkında hukuki işlem başlatıldı. Polis saldırının altında ırkçılığın yattığını belirtmişti.

Guardian gazetesi, Suriyeli gencin ve ailesinin, iki yıl önce Birleşmiş Milletler yardımıyla İngiltere’de yaşamaya başladığını aktardı. Gazete, ailenin bu kararı, akrabalarının Beşar Esad yönetimi altında işkence uğradıktan ve öldürüldükten sonra aldıklarının iddia edildiğini yazdı.

Huddersfield Examiner gazetesine konuşan bir kişi, gencin ve kız kardeşinin sürekli olarak kötü muameleye maruz kaldıkları için ailenin yeniden taşınmayı düşündüğünü söyledi.

Huddersfield şehrinden milletvekili Barry Sheerman, Twitter’dan paylaştığı mesajında, çocuğun ve ailesinin yanında olduğunu ve görüntüleri “kesinlikle şoke edici” bulduğunu açıkladı.