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Dünya

İngiltere'de yaşanan fırtınalar, 5000 yıllık ormanı ortaya çıkardı

Galler'de fırtınaların ardından 5000 yıllık meşe ve porsuk ağaçlarından oluşan orman kalıntıları ortaya çıktı

21 Şubat 2014 16:28

İngiltere'nin Galler bölgesinde ülkede yaşanan fırtınaların ardından denizin çekilmesiyle, 5 bin yıllık orman kalıntıları gün yüzüne çıktı.

Vatan'da yer alan habere göre, Arkeologlar Borth kasabasının Mid Wales sahilinde ortaya çıkan ve Tunç çağı'na ait olduğu düşünülen meşe ve porsuk ağaçlarından oluşan ormanın, Galler efsanelerindeki kayıp şehir Cantre'r Gwaelod'la bağlantılı olabileceğini açıkladılar.

Efsaneye göre, Cardigan körfezi boyunca genişlemiş olan Cantre'r Gwaelod şehri, Mererid adlı rahibin görevlerini yerine getirmememsi üzerine sular altına gömülmüştü. Kaynak: Gazetevatan

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