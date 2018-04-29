İngiltere'de yangın sonrası 600'e yakın binaya inceleme: 7 bina testi geçemedi

İngiltere'nin başkenti Londra'da geçen hafta 24 katlı bir binada çıkan ve 79 kişinin hayatını kaybettiği yangın sonrası 600'e yakın bina inceleniyor. Bu binaların yedisinin benzer nitelikte kaplamaya sahip olduğu açıklandı.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in ofisinden yapılan açıklamada, bu binalarda yaşayanların bilgilendirildiği ve incelemelerin devam ettiği belirtildi.

May'in sözcüsü, bu binalarda "önlem almak gerekip gerekmediğine" incelemeden sonrası karar verileceğini söyledi.

Sözcü, "Yerel yetkilileri bize testler için örnekler göndermeleri yolunda teşvik ediyoruz" dedi.

Grenfell Tower adlı bir sosyal konutta çıkan ve en az 79 kişinin hayatını kaybettiği yangının hızla yayılmasında dış cephe kaplamasının etkili olduğu düşünülüyor.

İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da bu tip kaç bina olduğu ise henüz bilinmiyor.

Yangının ardından büyük tepki alan Kensington ve Chelsea Belediye Meclisi'nin üst düzey idari yetkilisi Nicholas Holgate ise istifa etti.

Holgate Londra'nın batısında Kuzey Kensington semtindeki bir sosyal konutta çıkan yangını "yürek parçalayıcı" olarak nitelendirdi ancak görevde kalmasının "dikkatleri dağıtacağını" söyledi.

2014'te göreve gelen Holgate istifasını, İngiltere'nin yerel yönetimlerden sorumlu bakanı Sajid Javid'ın istediğini söylemişti.

Hükümet yetkilileri ise böyle bir durumun söz konusu olmadığını söylüyor.

Kensington ve Chelsea Belediye Meclisi Başkanı Nicholas Paget-Brown ise Holgate'in istifasını üzüntüyle kabul ettiğini açıkladı.

Başbakan May ise bugün Avam Kamarası'ndaki konuşmasında Kensington ve Chelsea Belediyesi'nin bu büyük trajediyle başa çıkamadığını, Holgate'in istifasının "yerinde" olduğunu belirtti.

May yangında evlerini kaybedenlere 3 hafta içinde yeni konut sağlanacağını ve acil yardım fonundan ihtiyaçları için para verileceğini söyledi.

Hükümetin büyük felaketler için özel bir afet yardım birimi oluşturacağını belirten May dün de, "İlk saatlerde ailelere yardım iyi değildi. İnsanlar eşyasız, evsiz ve ne olduğuyla ilgili bilgisiz bırakıldı. Bu hem devletin hem de yerel yönetimlerin başarısızlığıydı. Ben başbakan olarak özür diliyorum ve bunu düzeltme sorumluluğunu alıyorum."

Nicholas Holgate, Grenfell Tower adlı binada çıkan yangının ardından yardım çalışmalarında ihmalle suçlanmıştı.

Grenfell Tower sakinleri, yangından etkilenenlere yardım edilirken "tam bir kaos" yaşandığını söylemişlerdi.

Yangının çıktığı 14 Haziran'dan bu yana otellerde ve pansiyonlarda kalan Grenfell Tower sakinleri, belediyenin kalıcı konut bulunması konusunda kendilerine çok az destek ve bilgi verdiğini söylüyor.

Hükümet yetkilileri ve Londra'nın diğer belediyeleri yangın sonrası yardım çabalarına katkı sağlamıştı.

Başbakan Theresa May yangınla ilgili bir kamu soruşturması başlatılmasını istemişti.

Hükümet yangından etkilenenlerin Kensington'da Grenfell Tower'a 2.5 kilometre mesafede 68 sosyal konuta yerleştirileceğini açıklamıştı.