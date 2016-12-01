İngiltere'de yaklaşık 255 bin kişi kişi evsiz

İngiltere'de Shelter Vakfı tarafından yapılan bir araştırma, ülkede yaklaşık 255 bin kişinin evsiz olduğunu gösterdi.

Shelter Vakfı yetkilileri, bunun gerçekçi bir rakam olduğunu, hatta 'az bile olabileceğini' söyledi.

Vakıf Başkanı Campbell Robb, ülkede konut krizinin derinleştiği uyarısında bulundu.

Campbell Robb, "Bu durum ateş pahası kiraların, uygun fiyatlı evlerin olmayışının ve yardımların kesilmesinin trajik bir sonucudur" dedi.

Evsizlerin sorunlarını çözmek amacıyla kurulan vakfın araştırmasında veri olarak hükümetin istatistikleri, geçici konutlarda ve hostellerde yaşayanlar, konut desteği için sosyal hizmetler bölümünden destek bekleyenler temel alındı.

Araştırmaya göre İngiltere'de evsiz oranının en yüksek olduğu şehir, başkent Londra.

Londra'ya bağlı semtlerden Westminster'de 25, Newham'da ise 27 kişiden biri evsiz.

İngiltere'de Londra dışındaki şehirlerde de evsizlik oranı yüksek. Örneğin Luton'da 63, Brighton'da 69, ülkenin en büyükm ikinci kenti Birmingham'da da 119 kişinden biri evsiz.

İngiliz hükümeti ise Shelter Vakfı'nın açıkladığı verilerin doğru olmadığı görüşünde.

Hükümet ise evsizlerin sayısının azaltılması için 500 milyon sterlinden fazla yatırım yapıldığını vurguluyor.

Yerel yönetimlerden sorumlu bakanlıktan yapılan açıklamada, evsizliklerin oranında 2003'e kıyasla düşüş görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Ancak bir kişinin bile evsiz olması, büyük bir rakam" ifadesi yer aldı.