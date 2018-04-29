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BBC Türkçe

İngiltere'de Viagra reçetesiz satılacak

Sağlık Bakanlığı'nın kararıyla şimdiye kadar reçeteyle satılan ilaçta inisiyatif bahar aylarından itibaren eczacılara bırakılıyor. İlacı 18 yaşın üzerindekiler alabilecek.

29 Nisan 2018 20:30

Cinsel performansı artırmak için kullanılan Viagra hapı, İngiltere'de eczanelerde reçetesiz satılacak.

İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın kararıyla şimdiye dek reçeteyle satılan ilaçta inisiyatif eczacılara bırakılıyor. İlacı 18 yaşın üzerindekiler alabilecek.

Üretici firma Pfizer, Viagra Connect (sildenafil 50mg) adlı ilacın gelecek bahardan itibaren eczanelerde satışa sunulabileceğini açıkladı.

Viagra Türkiye'de reçetesiz alınabiliyor.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, ilacın reçetesiz satılmasının, iktidarsızlık sorunu yaşayan ancak doktora gitmekten çekinen kişilerin internetten yasa dışı olarak bu tür haplar almasını engelleyeceğini belirtiyor.

Sağlık Bakanlığı'nın kararına göre, Viagra, kalp ve damar rahatsızlığı, karaciğer ve böbrek yetmezliği ve bu hapla ters etkileşime girebilecek başka ilaçlar kullanan kişilere satılamayacak.

Doktorlar, 50 miligramlık bir tabletin cinsel ilişkiden bir saat önce alınabileceğini, bu ilacın günde sadece bir kez kullanılması gerektiğini söylüyor.

Birçok erkek zaman zaman erekte olma ya da ereksiyonu sürdürme sorunu yaşayabiliyor.

Uzmanlar, bunu stres, yorgunluk, anksiyete ve çok alkol tüketimi gibi faktörlere bağlıyor.

Ereksiyon sorunu yaşayanların doktora gitmeleri zira bunun bir başka rahatsızlığın belirtisi olabileceği belirtiyor.

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