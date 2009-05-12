İngiltere’de vaka sayısı 65’e ulaştı

Sağlık Bakanlığı yetkililerinin 10 yeni vakanın varlığını doğruladığı İngiltere'de H1N1 virüsünün tespit edildiği vaka sayısının 65'e yükseldiği bildirildi.



Yeni vakaların ikisinin Londra'da, dördünün İngiltere'nin doğu kesiminde, ikisinin kuzey batı İnglitere'de ve birinin güneydoğu İngiltere'de ortaya çıktığı bildirildi. Yeni hastalardan 7'sinin yetişkin, üçünün çocuk olduğu belirtildi.



H1N1 virüsü tespit edilen hastaların 4'ünün İngiltere'den hiç çıkmadan domuz gribine yakalandığı, 6'sının ise hastalığı yurt dışına yaptıkları seyahatler sırasında kaptıkları kaydedildi.



336 kuşkulu vakanın ise halen incelenmekte olduğu bildirildi.



Bu arada yetkililer, bazı öğrencilerinde virüs görüldüğü için geçen hafta kapatılan 5 okulun bu hafta yeniden öğrenime açıldığını ifade etti.



Sağlık Bakanlığı sözcüsü de İngiltere'de hastalığa yakalananlarda belirtilen hafif seyrettiğini, erken teşhis ve antiviral tedavi sayesinde virüsün yayılmasının engellendiğini bildirdi.

