İngiltere'de uçak ve helikopter havada çarpıştı

Celal Sönmez / Londra, 17 Kasım (DHA) - İngiltere\'nin Buckinghamshire bölgesinde bir uçak ile helikopter çarpıştı. Çarpışma sonrası ölen ya da yaralananlara ilişkin bir bilgi verilmedi.

Bölgeden görgü tanıklarının verdikleri bilgilere göre, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

İngiliz gazetelerinin haberlerine göre, Buckinghamshire\'daki tarihi Waddesdon Malikanesi\'nin yakınlarında meydana gelen çarpışmada büyük bir patlama sesi duyuldu.

Polis, yerel saatle 12:00 sıralarında meydana gelen çarpışmada, her ikisinin de sivil olduğu belirtilen uçak ve helikopterin düştüğünü, sağlık ve kurtarma ekiplerinin de çarpışmanın hemen ardından bölgeye ulaştığını açıkladı.

BBC\'ye konuşan bir polis yetkilisi de, olay yerinin yakınlarındaki Aylesbury, Haddenham, Oxfordshire and Berkshire kasabalarından yangın, sağlık ve kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaştığını, önceliğin yaşamların kurtarılması olduğunu söyledi.

Habere göre, uçak ve helikopter, olay yerine 32 kilometre uzaklıktaki, daha çok eğitim uçuşları için kullanılan Wycombe Hava Alanı\'ndan havalandı.