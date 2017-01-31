İngiltere’de Trump’ın ülkeye girişi yasaklansın kampanyasına 1 milyon imza

Birleşiş Krallık’ta Donald Trump’ın ülkeye resmi ziyarette bulunmasının yasaklanması talebiyle imza kampanyası başlatıldı. İmza kampanyasında “Donald Trump ülkeye ABD Başkanı olarak kendi imkanlarıyla gelebilir. Ancak Majesteleri Kraliçe’ye sıkıntı yaratacağı için resmi devlet ziyaretinde bulunmamalıdır” deniliyor.

İngiltere’de, Trump’ın bu yıl içinde yapması planlanan ziyaretin iptal edilmesini isteyen bir dilekçeye üç gün içinde 1 milyonu aşkın imza atıldı. Bir dilekçenin parlamento gündemine alınması için 100 bin imzalı olması yetiyor.

İşçi Partisi lideri Corbyn destek istedi

İmza kampanyası, Trump’ın seçimleri kasım ayında kazanmasının ardından başlatılmıştı. Ancak Washington’ın cuma günü 7 Müslüman ülkeye ülkeye geçici giriş yasağı koymasının ardından kampanyaya ilgi çok büyük oranda arttı.

Bunda kuşkusuz muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn’in kampanyaya Twitter üzerinden destek istemesinin etkisi de bulunuyor. Corbyn, yayımladığı mesajda “Başbakan Theresa May (Trump’ın) resmi ziyaretini erteleyip Trump’ın eylemlerini açıkça kınamazsa, Britanya halkını hüsrana uğratır” dedikten sonra, “Katılıyorsanız imzalayın” yazarak imza kampanyasını paylaşmıştı. ​Corbyn’in kampanyayı paylaşmasıyla birlikte imzalarda büyük artış kaydedilerek, bir saat içerisinde konunun meclis gündemine girip tartışılması için gereken sayıya ulaştı.

Corbyn: Trump’ın ülkeye girişi yasaklansın

Öte yandan ITV1 televizyonuna konuşan İşçi Partisi lideri Corbyn, ABD Başkanı Trump’ın ülkeye girişini yasaklama çağrısında bulundu. Corbyn, Başbakan Theresa May’in Trump’a yönelik olumlu tavrını da eleştirdi.

İngiliz başbakan Trump’ı kabul etmek istiyor

İngiltere Başbakanı Theresa May’in ofsinden yapılan açıklamada, Trump’ın İngiltere’ye planladığı resmi ziyaretin gerçekleşeceğini kaydetti. Başbakanlık, BBC’nin konuyla ilgili sorularına “Amerika çok önemli bir müttefik. Uzun vadeli düşünmek zorundayız” diye yanıt verdi.

Parlamentodaki üçüncü parti olan Liberal Demokrat Parti’nin lideri Tim Farron da Trump’ın ziyaretinin iptali çağrısını destekledi ve “Başkan Trump’ın Britanya’ya ziyareti bu utanç verici yasak kalkana kadar ertelenmelidir. Yoksa Theresa May, Kraliçe’yi İngiliz vatandaşlarını inançları yüzünden ülkesine almayan bir adamı misafir etmek gibi zor bir durumda bırakmış olacak” diye konuştu.

İskoçya’da hükümette olan İskoç Ulusal Partisi dışişleri sözcüsü Alex Salmond da ziyaretin “kötü bir fikir” olduğunu söyledi.

Londra’nın Müslüman Belediye Başkanı Sadiq Khan da, yasaklar kaldırılmadıkça ziyaretin yapılmaması gerektiğini söyledi ve “Bu konuda görüşüm gayet net. Bu zalimce, utanç verici bir yasak ve bu yasak kaldırılmadıkça Başkan Trump’ın önüne kırmızı halı sermemeliyiz” diye ekledi.

Protestolar İngiltere’ye sıçradı

ABD’de hafta sonu boyunca devam eden Müslüman ülke vatandaşlarını ve Trump’ın politikasını protesto eden eylemler Birleşik Krallık’a da sıçradı. Birçok kentte insanlar #Nobannowall (yasağa hayır, duvara hayır) sloganıyla sokağa çıktı.