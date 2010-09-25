-İNGİLTERE'DE TERÖR ALARMI LONDRA (A.A) - 25.09.2010 - İngiltere'de, Kuzey İrlanda'da iktidar paylaşımına karşı çıkan Cumhuriyetçi İrlandalı grupların saldırı düzenleme olasılıklarına karşı terör tehdidi seviyesi yükseltildi. İçişleri Bakanı Theresa May, terör tehdidi seviyesinin artırıldığını, "bir saldırı düzenlenmesinin güçlü olasılık olduğunu" söylerken, Kuzey İrlanda Birinci Bakanı Peter Robinson bu olasılığın endişe verici olduğunu kaydetti. Robinson, tehdidin polis güçlerine ihtiyacı arttığını da ifade etti. İngiltere İçişleri Bakanlığı, terör tehdidinin yükseldiği bilgisini ilk kez kamuoyuna duyururken, bunun sebebinin panik yaratmak değil, dikkatli olmaya yönlendirmek olduğunu bildirdi. İngiliz İç İstihbarat Servisi MI5'in başkanı Jonathan Evans da geçen hafta, üç yıldır, "muhalif Cumhuriyetçilerin terör faaliyetlerinde" sürekli artış olduğunu belirtmişti. Kuzey İrlanda'da iktidar paylaşımına karşı çıkan Cumhuriyetçi İrlandalı gruplar, bu yıl başından beri İngiltere'de ulusal güvenlikle bağlantılı 30'dan fazla saldırıdan ya da saldırı girişiminden sorumlu tutuluyor. İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu IRA, Kuzey İrlanda'nın İrlanda Cumhuriyeti'yle birleşmesi için yıllarca İngiltere'ye karşı silahlı mücadele vermişti. 1998'de imzalanan anlaşmayla bölgede iktidar paylaşımına dayalı özerk bir yönetim oluşturulmasından yedi yıl sonra, 2005'te IRA silahlarını teslim etmişti. Silahlarını bırakan IRA'dan kopan, silahlı mücadelesini devam ettiren ve kendisine "Gerçek IRA" diyen oluşum ise kısa süre önce, İngiltere'nin "sömürgeci ve kapitalist" sistemini hedef alma tehdidinde bulunmuştu.