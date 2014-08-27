İngiltere'de tecavüz skandalı



Rotherham'da bundan 4 yıl kadar önce birçok cinsel saldırı suçundan sorumlu oldukları gerekçesiyle 5 kişi uzun süreli hapis cezalarına çarptırılmış, olayın ardından Derby, Oxford ve Rochdale'de de operasyonlar düzenlenmişti.

Rotherham yerel yönetiminin konuyla ilgili araştırma yapmakla görevlendirdiği komisyon çalışmasını tamamladı. Komisyon sözcüsü Alexis Jay tarafından açıklanan rapor, çarpıcı bölümler içeriyor. Buna göre Rotherham'da 1997 – 2013 yılları arasında bin 400 çocuk cinsel istismar ve saldırı kurbanı oldu. Raporda görevli kurum ve yetkililer kusurlu bulundu, ihmalle suçlandı.

Bazıları daha 11 yaşında olan kız çocuklarının toplu tecavüzlere maruz kaldığı belirtildi. Saldırganların kızların üzerine benzin dökerek yakmakla tehdit ettikleri, diğer çocukları tecavüzleri izlemeye zorladıkları ifade edildi. Mağdurlardan bir kısmının başvurduğu polisin ise iddiaları soruşturmadığına dikkat çekildi.