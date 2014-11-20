İngiltere'de 'tecavüz kamyonu'

İngiltere'de Batı Yorkshire bölgesinde yaşayan bir adamın, kamyonunun arkasına elleri ve kolları bağlı bir kadın stickerı yapıştırması tepki çekti. Araç, sosyal medyada "Tecavüz kamyonu" olarak adlandırıldı.

Radikal'in Daily Mail'e dayandırdığı habere göre, kamyonunun arkasına yapıştırdığı sticker polisi harekete geçirdi. Aracına, elleri ve kolları bağlı bir kadının görüldüğü stickerı yapıştıran adamın fitness eğitmeni James Hellewell olduğuna inanılıyor.

Yetkililer, sosyal medyada “tecavüz kamyonu” olarak adlandırılan araçtan stickerın çıkarılmasını istedi. Görüntünün “toplum düzenini bozma” suçu anlamına gelebileceğini ifade eden polis, bölge sakinlerinin kamyondan şikâyetçi olduğunu dile getirdi.