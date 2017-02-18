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BBC Türkçe

İngiltere'de tarlaya atılan bir günlük bin civciv kurtarıldı

İngiltere'nin Cambridge yakınlarındaki Crowland kasabasında, kimliği belirsiz kişilerce bin kadar civcivi tarlaya bıraktı

18 Şubat 2017 20:30

İngiltere'nin Cambridge yakınlarındaki Crowland kasabasında, kimliği belirsiz kişilerce boş araziye bırakılan bin kadar bir günlük civciv hayvanları koruma örgütü tarafından kurtarıldı.

Hayvanlara Kötü Muameleyi Önleme Derneği'nden (RSPCA) Justin Stubbs, bazı civcilerin telef olduğunu, bazılarını da uyutmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Civcivlerin, yakınlardaki bir tavuk çiftliğine ait olduğu ancak buraya başka birileri tarafından bırakılmış olabileceği belirtiliyor.

Hayvanlar, kutulara konarak tekrar bu çiftliğe götürülürken, polisin olayla ilgili inceleme başlattığı belirtiliyor.

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CambridgeCrowlandKötü MuameleyiDerneğiJustin Stubbs

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