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Dünya

İngiltere'de taksicilere 'seks karşılığı ücret ödenmesine izin vermeyin' çağrısı

İngiltere'nin Hartlepool kentinde bir müşterisi ile cinsel ilişki kurarken yakalanan bir taksi şoförünün lisansı iptal edildi

05 Mart 2014 17:10

İngiltere’nin Hartlepool kentinde birçok kadının taksi ücretlerini cinsel ilişki ile ödediğinin ortaya çıkmasından sonra Hartlepool belediyesi şehirdeki tüm taksi duraklarına resmi bir mektup yollayıp “kesinlikle seksle ödemeyi kabul etmemelerini” emretti.

Skandalın patlamasına bir taksi şoförünün aracında bir müşterisi ile cinsel ilişkiye girerken yakalanmasının neden olduğu açıklandı.

Hartlepool belediyesi duraklara gönderdiği mektupta, “Araç Sahipleri Yıllık Toplantısı’nda gündeme gelen bir konuya dikkatinizi çekmek istiyoruz. Geçtiğimiz aylarda bir müşterisi ile cinsel ilişki kurarken yakalanan bir taksi şoförünün lisansı iptal edildi. Tüm sürücülerinize bu tip bir ödemenin kesinlikle kabul edilebilir olmadığını ve böyle bir aktivite içinde yakalanmaları durumunda lisanslarının iptal edileceğini bildirmenizi istiyoruz. Müşterilerden gelecek tüm cinsel ilişki talepleri taksi şoförleri tarafından kibarca reddedilmelidir” dedi.

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