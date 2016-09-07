İngiltere'de "Suudi Arabistan'a silah satışı dursun" çağrısı

İngiliz Parlamentosu Silah İhracatını Kontrol Komitesi, İngiltere'nin Suudi Arabistan'a sattığı silahların büyük olasılıkla Yemen'de uluslararası hukuka aykırı şekilde kullanıldığını belirterek, silah satışının askıya alınmasını istedi.

BBC'nin Newsnight programı komitenin hazırladığı taslak rapora ulaştı.

Raporu gören gazeteci Gabriel Gatehouse "Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun uluslararası hukuku çiğnediğine dair çok ciddi kanıtlar var. Bu şartlar altında S. Arabistan'a desteğin devam etmesi çok zor" dedi.

Komite de bu hak ihlâllerinde İngiliz silahlarının kullanılmasının kaçınılmaz olduğunu ve bu durumun İngiltere'nin kendi yasal hükümlülüklerini çiğnemesi anlamına geleceğini belirtti.

İngiltere hükümeti Suudi Arabistan'dan silahların uluslararası yasalara uygun kullanımı konusunda güvence aldıklarını söylemişti ancak Komiteye göre bu yeterli değil.

Raporun sonuç kısmında, Yemen'deki durum uluslararası ve bağımsız bir komite tarafından soruşturulup sonuçlanana kadar, İngiliz hükümetinin silah satışını askıya alması talep edildi.

İngiliz hükümeti bir süredir Suudi Arabistan'a silah satışının durdurulması konusunda baskı altında.

Suudi Arabistan'a silah satışının askıya alınmasını iste

İngiliz Dışişleri Bakanı Boris Johnson ise Pazartesi günü Suudi Arabistan'a silah satışını destekleyen açıklamalar yaptı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Yemen'de yönetimi ele geçirmeye çalışan Şii Husi hareketine yönelik olarak Nisan 2015'ten bu yana saldırı düzenliyor.