İngiltere'de son 10 yılın ilk faiz artırımı

İngiltere Merkez Bankası politika faizini 0,25 puan artırarak yüzde 0,50 seviyesine yükseltti. Bu artırım, 2007 küresel krizinden bu yana yapılan ilk faiz artırımı oldu.

Merkez Bankası'nın açıklamasında, gelecek 3 yıl boyunca sadece gerekli durumlarda "oldukça kademeli" faiz artırımlarına gidileceği belirtildi.

Bankanın Para Politikası Kurumu ise eylül ayında yaptığı açıklamada, ekonomik büyümenin istikrarlı biçimde devam etmesi durumunda gelecek aylarda faiz artırımına gidilebileceğini duyurmuştu.

Ekim ayında İngiltere'de enflasyon Nisan 2012'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 3'e yükselmişti. Ülkede büyüme oranı ise yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1,5 olmuştu.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı almasının ardından ülke ekonomisinin olumsuz yönde etkilenebileceği uyarıları yapılmış, İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney de bu uyarıları yapanlar arasına katılmıştı.