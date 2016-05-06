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İngiltere'de şizofreni hastası bir kadın, mahkeme kararıyla ameliyat edilecek

Hâkim: Hasta, tedavisi hakkında karar verme yetisine sahip değil

06 Mayıs 2016 15:29

İngiltere'de paranoid şizofreni hastası bir kadın mahkeme kararıyla ameliyat edilecek. 

Hürriyet'te yer alan habere göre, şizofreni hastası kadına bu yılın başında yumurtalık kanseri teşhisi koyuldu. Doktorlar ona yumurtalıklarının da alınacağı bir cerrahi tedavi ve kemoterapi önerdi. Ancak genç hasta bunu çocuk sahibi olmak istediği gerekçesiyle reddeti. Bunun üzerine olay mahkemeye yansıdı. Hâkim Justice MacDonald histerektomi ameliyatını reddeden kadın hastanın kararını reddedip, tedavinin uygulanmasına karar verdi. Gerekçe olarak ise hastanın tedavisi hakkında karar verme yetisine sahip olmamasını gösterdi.

Doktorların tedavi olmazsa en fazla 6 ay ömür biçtiği kadın, tedavi ile tamamen kurtulma ya da en azından 3 yıl yaşama şansına sahip.

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