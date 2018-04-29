İngiltere'de sıcaklar: Şort yasağını kısa elbise ile protesto etti

İngiltere, Londra'nın Heatrow bölgesinde kaydedilen 34.4 derecelik sıcaklıkla son 41 yılın en sıcak Haziran gününü yaşadı.

Sıcaklıkla mücadeleyle ilgili haberler ülke medyasında geniş bir şekilde yer buluyor. Ancak bir haber özellikle sosyal medyada büyük yankı buldu.

Şortla işyerine gittiği için çalıştığı çağrı merkezinin binasına alınmayan Joey Barge, sosyal medya platformu Twitter'dan "elbise protestosu" başlattı.

Çalıştığı işyerinin cinsiyetçi bir kıyafet politikası olduğunu söyleyen Barge, ilk paylaşımında "kadınlar elbise/etek giyebiliyorlarsa ben neden şık bir şort giyemiyorum" diye yazdı.

20 yaşındaki Barge, ardından da kadın elbisesi içindeki bu fotoğrafını paylaşarak şu mesajı yayımladı: "Düzgün giyinmediğim gerekçesiyle eve gönderildim ama mevzuat kadınlar elbise giyebiliyor diyor, öyleyse buyrun".

Twitter kullanıcılarının da desteğini arkasına alan Joey Barge elbise ile işe gitti ver işyerine girebildi.

Elbiseli protesto paylaşımları sonrası ise Barge'ın çalıştığı şirket geri adım attı.

Şirket adına yapılan açıklamada, "kapri" olarak tabir edilen pantalonlarla işe gelinebileceği duyuruldu. Bu pantalonların da siyah, bej veya lacivert olabileceği ifade edildi.

Şort giymesi halen yasak olan Joey Barge, bu açıklama sonrası "kısmi galibiyet?" yorumunu takipçileri ile paylaştı.

İngiltere'de sıcaklıkların, ilerleyen günlerde düşmesi bekleniyor.