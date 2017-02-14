İngiltere'de Siber Güvenlik Merkezi açılıyor

İngiltere'nin Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC) bugün Londra'da Kraliçe II. Elizabeth'in katıldığı bir törenle açılıyor.

Ana binası Londra'da bulunan Merkez, İngiltere'nin siber saldırılara karşı savunma üssü olacak.

İngiltere hükümeti, Kasım 2016'da beş yıllık Ulusal Siber Güvenlik Stratejisini açıklamış ve bu alanda 1.9 milyar sterlin tutarında yatırım yaptıklarını duyurmuştu.

NCSC Başkanı Ciaran Martin "İngiltere'yi siber saldırılar konusunda en zorlu hedef" haline getirmek istediklerini söyledi.

Merkez İngiltere'nin istihbarat teşkilatlarından Hükümet İletişim Merkezi'nin (GCHQ) bir parçası olarak görev yapacak.

Martin İngiltere'nin ayda 60 ciddi siber saldırı yaşadığını son üç ayda 2 ve 3. kategorilerde 188 siber saldırının düzenlendiğini açıkladı.

Birinci kategori saldırılar en yüksek düzeydeki tehditler oluyor.

Martin "Saldırgan devlet aktörlerinin saldırıları sonucu önemli oranda kişisel verileri ve kritik önemdeki ulusal altyapı bilgilerini kaybettik. İşimiz bununla en etkin biçimde mücadele etmek" dedi.

NCSC, hükümet ve iş dünyasına yöneltilen saldırıların yanı sıra ekonomi ve toplumu da korumayı hedefliyor.

İngiltere'de dijitale dayalı ekonominin değeri yılda 118 milyar sterlin. Yetkililer tüketicilerin ve iş dünyasının dijital ekonomiye güvenlerinin sarsılmasından endişe ediyorlar.

ABD Başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları nedeniyle, siber saldırı kaynaklarından biri olarak Rusya görülüyor.

Martin "Rusya'nın siber saldırılar konusundaki tutumunda ve niyetinde önemli değişiklikler oldu. Bunun için hazırlıklı olmalıyız" dedi.

Martin, Rusya'nın Batı'daki ulusal endüstriler, siyasi ve demokratik süreçlere yönelik saldırılarında gözle görülür bir ivme yaşandığını belirtti.

Ulusal Siber Güvenlik Merkezi, siyasi partilere ve milletvekilleri gibi önemli makamlarda bulunan kişilere hassas bilgilerini nasıl korumaları gerektiğine yönelik tavsiyelerde de bulunacak.

Siber güvenlikten sorumlu GCHQ geçmişte fazla "ketum" olmakla eleştirilmişti. Yeni merkezin ise halka daha açık ve erişimin kolay olması planlanıyor.