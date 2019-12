İngiltere'de 'seks iğnesi' dönemi

İngiltere'de okula giden kızlar, bu ay başlatılacak bir program çerçevesinde, rahim ağzı kanserine yol açan virüse karşı aşılanacak. Programa karşı çıkanlar ise "seks iğnesi" diye adlandırdıkları aşının kızları çok genç yaşlarda cinsel ilişkiye teşvik edeceğini iddia ediyor.



İngiltere Milli Sağlık Hizmetleri (NHS), 12-13 yaşlarındaki kızların okulda aşılanacağını, daha büyük yaştakilerin gelecek seneki programın kapsamına alınacağını bildirdi.



NHS, genç kızlar cinsel yaşama başlamadan önce 12-13 yaşlarında aşılanırlarsa aşının daha etkili olacağını bildiriyor. Programa muhalefet edenler ise "seks iğnesi" diye adlandırdıkları aşının, 'kansere karşı psikolojik bir güvence yaratacağı' iddiasıyla, kızları çok genç yaşlarda cinsel ilişkiye teşvik edeceğini iddia ediyor.



Yılda 400 bin hayat kurtaracak



Halk Sağlığı Bakanı Dawn Primadolo, ergenlik çağındaki kızların cinsel ilişkiyle bulaşan ve rahim ağzı kanserine yol açan papillomavirüse (HPV) karşı aşılanmasının, bir yılda 400 hayatın kurtulmasını sağlayacak önemli bir adım olduğunu söyledi.



Program çerçevesinde ülkede her yıl 300 bin kadar kız aşılanacak. Kızlara 6 ay içinde 3 doz aşı yapılacak. 2011 itibarıyla daha büyük yaşlardakiler de dahil 2 milyon kız aşılanmış olacak.



Rahim ağzı kanseri yüzünden İngiltere'de her yıl 800 kadar kadın hayatını kaybediyor. Dünya çapında ise hastalık, çoğu gelişmekte ülkelerde olmak üzere yılda 300 bin can alıyor.



Türkiye'de de tartışılıyor



Rahim ağzı kanserini önleyecek aşıya ilişkin tartışmalar Türkiye'de de yaşanmıştı. Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk, daha önce yaptığı bir açıklamada, “alım gücü olan herkesin rahim ağzı kanseri aşısını yaptırmasını öneriyoruz” demiş; Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Tıraş da, “şu anda 9-11 yaş grubundaki tüm kız çocuklarını aşılarsak, bundan 15-20 yıl sonra rahim ağzı kanseri hastalarını ciddi oranlarda azaltmış oluruz" ifadesini kullanmıştı.



Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer ise rahim ağzı kanseri aşısının Türkiye için çok gerekli olmadığını belirterek, “Bizim için tarama programları önemli. Çünkü, rahim ağzı kanseri ülkemiz için şu an sorun değil. Kadın kanserlerinde 9’uncu sırada” diye konuşmuştu. (Tempo24)