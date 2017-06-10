İngiltere'de seçim iki istifa getirdi

İngiltere'de Başbakan Theresa May'in liderliğindeki Muhafazakâr Parti'nin parlamentodaki çoğunluğu kaybetmesinin ardından iki önemli isimden istifa geldi.

May'in başdanışmanlığını yapan Nick Timothy ve partinin sözcüsü Fiona Hill görevi bıraktığını açıkladı. İstifanın arkasında Muhafazakâr Parti içerisinde seçim sonuçlarından duyulan rahatsızlık yatıyor. May'in ekibinde değişiklik yapması istendiği belirtiliyor.

Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecinde elini güçlendirmek umuduyla ülkeyi erken seçime götüren May'in yeni kabinesi de netleşmeye başladı.

Maliye Bakanı Philip Hammond, Dışişleri Bakanı Boris Johnson ve İçişleri Bakanı Amber Rudd'un koltuğunu koruyacağı açıklandı.

Hükümet için pazarlıklar başladı

Çoğunluğu kaybeden May, yeni hükümeti Avam Kamarası'nda 10 sandalye kazanan Kuzey İrlanda Demokratik Birliği'nin (DUP) desteğiyle kurmak istediğini açıklamıştı. Taraflar arasında görüşmelerin yakında Belfast'ta başlayacağı açıklandı.

İki parti arasında nasıl bir ortaklık formülü olacağı henüz netlik kazanmadı. Dolayısıyla İngiltere'yi bir azınlık hükümetinin mi yoksa koalisyonun mu beklediği bilinmiyor.

Ancak May'in, DUP'nin dışarıdan vereceği destekle azınlık hükümeti kurmak istediği konuşuluyor. Azınlık hükümetini kuran parti, parlamentoda diğer partiden sadece oylamalarda destek alıyor.

İstifa çağrılarına kulak tıkadı

Milletvekili sayısını 29 arttırarak 232'den 261'e çıkaran muhalefetteki İşçi Partisi ise May'e istifa çağrısında bulundu.

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, "Aldığı destek, Muhafazakârların sandalye kaybından ibaret. Oy kaybetti, desteği kaybetti, güveni kaybetti. Bence bu gitmek ve görevi halkı gerçekten temsil edenlere bırakmak için yeterli bir sebep" dedi.

Sandıkta umduğunu bulamayan May ise istifa çağrılarına kulak tıkayarak, sandıktan iktidar için meşru bir destek almayı başardıklarını söyledi.

Son 3 ayda 3 büyük terör saldırısının gerçekleştiği İngiltere'de katılım oranının yüzde 68,7 olduğu seçimlerde May'in partisi 650 sandalyeli parlamentoda 318 sandalye kazandı. Seçimler, May'in 12 sandalye kaybetmesiyle sonuçlandı. Çoğunluğu kazanmak için 326 sandalye gerekiyordu.

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Reuters/AP/AFP,ÖA/DÇ