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Spor

İngiltere'de şampiyon 'Kırmızı Şeytanlar '

Arsenal ile sahasında golsüz berabere kalan Manchester United, üst üste 3. kez şampiyonluğunu ilan etti.

16 Mayıs 2009 03:00

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Arsenal ile sahasında golsüz berabere kalan Manchester United, üst üste 3. kez şampiyonluğunu ilan etti.

Şampiyon 'Kırmızı Şeytanlar ' - FOTOGALERİ

İngiltere Premier Lig'de 2008-2009 sezonunun şampiyonu, son iki sezon olduğu gibi, Manchester United oldu.

Premier Lig'de 37. haftaya 86 puan ile en yakın takipçisi Liverpool'un 6 puan önünde giren Manchester United, sahasında Arsenal'i ağırladı.

Şampiyonluğunu ilan etmesi için sahadan beraberlikle ayrılması yeterli olan United, 'Devler Ligi'nde yarı finalde safdışı bıraktığı rakibi karşısında kontrollü bir oyun sergiledi.

Savunmada fazla risk almayan ev sahibi takım, Arsenal kalesinde önemli gol pozisyonları üretemese de rakibine gol şansı tanımadı ve karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Manchester United puanını 87'ye yükseltirken, Premier Lig'de üst üste üçüncü kez şampiyonluğa ulaştı.

Manchester ekibi 11. Premier Lig şampiyonluğunu elde ederken, menajer Alex Ferguson 23 yıldır başında bulunduğu takımla 25. kupasını kazandı.

Manchester United, 27 Mayıs'ta, Roma'da yapılacak final maçında da Barcelona ile Şampiyonlar Ligi kupası için karşı karşıya gelecek

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