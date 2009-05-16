İngiltere'de şampiyon 'Kırmızı Şeytanlar '

İngiltere Premier Lig'de 2008-2009 sezonunun şampiyonu, son iki sezon olduğu gibi, Manchester United oldu.Premier Lig'de 37. haftaya 86 puan ile en yakın takipçisi Liverpool'un 6 puan önünde giren Manchester United, sahasında Arsenal'i ağırladı.Şampiyonluğunu ilan etmesi için sahadan beraberlikle ayrılması yeterli olan United, 'Devler Ligi'nde yarı finalde safdışı bıraktığı rakibi karşısında kontrollü bir oyun sergiledi.Savunmada fazla risk almayan ev sahibi takım, Arsenal kalesinde önemli gol pozisyonları üretemese de rakibine gol şansı tanımadı ve karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.Bu sonuçla Manchester United puanını 87'ye yükseltirken, Premier Lig'de üst üste üçüncü kez şampiyonluğa ulaştı.Manchester ekibi 11. Premier Lig şampiyonluğunu elde ederken, menajer Alex Ferguson 23 yıldır başında bulunduğu takımla 25. kupasını kazandı.Manchester United, 27 Mayıs'ta, Roma'da yapılacak final maçında da Barcelona ile Şampiyonlar Ligi kupası için karşı karşıya gelecek