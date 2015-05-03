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Spor

İngiltere'de şampiyon Chelsea

3 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek olan Chelsea, yıldız ismi Eden Hazard'la sonuca gitti

03 Mayıs 2015 21:44

İngiltere Premier Ligi 35. hafta maçında Crystal Palace'ı 1-0 yenen Chelsea, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Jose Mourinho ile 2005-2006'da 2 kez şampiyon olan Chelsea, 5 yıl sonra tekrar kupayı kaldırdı.

3 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek olan Chelsea, yıldız ismi Eden Hazard'la sonuca gitti. Ntvspor’da yer alan habere göre, maçta kontrolü elinde bulunduran Chelsea, ilk yarının son dakikalarında Hazard ile penaltı kazandı. James McArthur'un müdahelesiyle cezasahası içinde yerde kalan Hazard, penaltı atışı için de topun başına geçti. Julian Speroni'den dönen topu kafayla tamamlayan Belçikalı oyuncu takımını 1-0 galibiyete taşıdı.

Bu sonucun ardından puanını 83'e çıkaran Chelsea, tarihinde 5. İngiltere şampiyonluğunu kazandı. İngiltere Premier Ligi'nde ise 4. kez kupayı kaldıran Maviler, bunların 3'ünde de Mourinho ile mutlu sona ulaştı.

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