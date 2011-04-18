-İNGİLTERE'DE REFERANDUMA DOĞRU LONDRA (A.A) - 17.04.2011 - İngiltere Başbakanı David Cameron, ülkenin seçim sistemiyle ilgili 5 Mayıs'ta yapılacak referandumun koalisyon hükümetinde kırılmaya yol açmayacağını söyledi. İngiliz Sky haber kanalına bugün konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başbakan Cameron, ''5 Mayıs'ta sonuç ne olursa olsun, bu 5 yıllık bir hükümettir. Nick ve ben hükümeti ve programını ileriye doğru götürmekte kararlıyız'' diye konuştu. Cameron mevcut seçim sistemini savunarak, ''bu etkili, kolay, adil, işe yarayan ve dünyanın yarısının kullandığı bir sistemdir'' dedi ve ''adil olmayan, karmaşık Alternatif Oy seçim sistemine geçilmemesi gerektiğini'' savundu. Başbakan Yardımcısı Nick Clegg ise BBC'ye yaptığı açıklamada, Alternatif Oy seçim sisteminin mevcut sistemden çok daha adil ve demokratik olduğunu söyleyerek, partisine yönelik ''Muhafazakarlara çok fazla taviz veriyor'' eleştirileriyle ilgili ''partisinin dirençli olduğunu'' kaydetti. Ülkede mevcut seçim sistemi, dar bölge ve çoğunluk esasına göre düzenleniyor, yani her seçim bölgesinde en çok oyu alan kişi doğrudan milletvekili seçiliyor. Referanduma sunulacak ve Başbakan Cameron'ın karşı çıktığı ''Alternatif Oy'' seçim sistemiyle ise, seçmenlerden, seçime katılan adayları sıralamaları istenecek ve seçilebilmek için herhangi bir adayın yüzde 50 oy oranına ulaşması gerekecek. Dolayısıyla alternatif oy seçim sisteminde herhangi bir adayın yüzde 50'lik oy oranına ulaşması için yapılan sıralama önem taşıyacak, yani seçmenlerin ilk tercihlerinin yanı sıra diğer tercihleri de göz önünde bulundurulacak. Muhalefetteki İşçi Partisi milletvekillerinin çoğu da Liberal Demokratlar gibi ''Alternatif Oy'' seçim sistemini savunuyor. Ülkede en son 1975 yılında, İngiltere'nin o dönemki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğuna katılımına ilişkin referandum yapılmıştı. 2. Dünya Savaşından bu yana İngiltere'de ilk kez oluşturulan koalisyon hükümeti için, 5 Mayıs Perşembe günü yapılacak referandumun görüş ayrılıkları nedeniyle sınav niteliği taşıyacağı yorumları yapılıyor. Bu arada referandumla aynı gün, ülkede bazı bölgelerde yerel seçim de yapılacak. Seçim sistemi konusunda referanduma gidilmesi talebi Liberal Demokrat Parti tarafından koalisyon hükümetini kurma pazarlıklarında geçen yıl gündeme taşınmıştı. Liberal Demokratların lideri Nick Clegg, seçim sisteminin referanduma sunulması şartıyla koalisyonun ortağı olmayı kabul etmişti.