İngiltere'de porno kısıtlamasına karşı sıradışı 'oturma eylemi'

Porno filmlerde birine şaplak atmak, boğmaya çalışmak, ağır hakaret içeren sözler sarf etmek ve yüzüne oturmak gibi birçok eylemi yasaklayan yasayı protesto eden göstericiler, öğlen saatlerinde başkent Londra'daki parlamento binasının önünde toplanmaya başladı.

Gazetecilerin büyük ilgi gösterdiği eyleme katılım başlarda oldukça azdı. Ancak saatler ilerledikçe eyleme katılanların sayısı da arttı. Daha sonra eylemciler aynı anda birbirlerinin yüzüne oturdu.

hürriyet.com.tr'nin haberine göre, sosyal medyada #Pornprotest (Porno protestosu) adı altında örgütlenen göstericilerin, “toplu bir şekilde yüze oturma” konusunda Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye çalışacakları açıklanmıştı.

2013 yılında “Yılın seks işçisi” ödülünü alan Charlotte Rose, kendisinin önayak olduğu eylemle ilgili yaptığı basın açıklamasında, “Bu yeni yasalar hem fazlasıyla seksist hem de insanların özgürlüklerini kısıtlıyor. Bu eylemle biz, kişisel özgürlükler için savaşacağız” demişti.

Liberal Demokrat Partili milletvekili Julian Huppert ise yeni yasanın iptal edilmesi için talepte bulunmuşu. Protesto gösterisinin sürdüğü dakikalarda, parlamento Huppert'in iptal talebini ele alıyordu.