T24 LogoT24 Logo
Dünya

İngiltere’de polis “terör alarmı”yla ilgili iki kişiyi arıyor

İstanbul, 25 Kasım (DHA) - İngiltere'nin başkenti Londra'da Oxford Circus metro istasyonunda Cuma günü yaşanan paniğin ardından, İngiliz Ulaştırma Polisi (BTP), olay hakkında bilgisi olduğu tahmin edilen iki erkek yolcunun fotoğrafını dağıttı

25 Kasım 2017 15:43

İstanbul, 25 Kasım (DHA) - İngiltere\'nin başkenti Londra\'da Oxford Circus metro istasyonunda Cuma günü yaşanan paniğin ardından, İngiliz Ulaştırma Polisi (BTP), olay hakkında bilgisi olduğu tahmin edilen iki erkek yolcunun fotoğrafını dağıttı.
Başkent Londra\'nın ünlü alışveriş alanı Oxford Caddesi ve eğlence mekanları üzerinde bulunan Oxford Circus metro istasyonunda yerel saatle 16.37\'de silah sesleri duyulması iddiası üzerine polise yardım çağrısı gelmiş, Oxford Circus ile Bond Street metro istasyonları kapatılmıştı. BTP, güvenlik yetkililerinin olaya \"terör bağlantılı bir olaymış gibi\" müdahalede bulunulduğunu bildirdi. Polis, olayın detaylarına ilişkin bilgi vermezken bölgenin güvenlik kordonu altına olduğu belirtti. Londra polisinden yapılan ortak açıklamada, bölgede ateş edildiğine ilişkin bir kanıtın bulunmadığı belirtildi.
BTP istasyonda bir münakaşa çıkmasına sebep olduklarını düşündüğü iki erkeğin güvenlik kamerası tarafından kaydedilmiş görüntülerini paylaştı.
BTP Başkomiseri Martin Fry yaptığı açıklamada, “Yaşanan olayda bize hızlı bir şekilde yardımcı olan tüm acil durum servislerine teşekkür ederiz” dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kasım DHALondra Oxford CircusUlaştırma Polisi BTPBaşkent LondraOxford CaddesiOxford CircusBond StreetBTPPolisLondraBTP Başkomiseri Martin Fry

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24