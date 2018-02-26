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Dünya

İngiltere'de patlama: 4 yaralı

Celal SÖNMEZ - Faruk ZAPCI / LEICESTER,(DHA) - İngiltere'nin Leicester kentinde bir binada meydana gelen şiddetli patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı

26 Şubat 2018 05:11

Celal SÖNMEZ - Faruk ZAPCI / LEICESTER,(DHA) - İngiltere\'nin Leicester kentinde bir binada meydana gelen şiddetli patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Çevrede panik ve endişe yaratan patlamada, binada ve yakınında maddi hasar meydana gelirken, polis geniş çaplı soruşturma başlattı.
Türklerin de yoğun olarak yaşadığı Leicester kentinde Hinckley Road\'da bulunan bir binada yerel saatle 19.00\'da patlama meydana geldi. Leicester polis yetkililerinin açıklamalarına göre, patlamanın ardından binada yangın çıktı ve çok sayıda acil yardım ekibi olay yerine sevk edildi. Patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralanırken, binada ve çevresinde maddi hasar da meydana geldi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine çıkan Carlisle ve Hinckley caddelerinin bir kısmı güvenlik önlemleri kapsamında polis kordonuna alınarak, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Binadaki arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Leicester Batı Bölgesi Milletvekili Liz Kendall, Twitter\'dan yaptığı açıklamada, \"Korkunç bir olay. Polis ile temas halindeyim. Acil yardım ekiplerimiz çalışmalarını yürütüyor\" dedi.
Olayın gerçekleştiği yerin yakınında oturan görgü tanığı Kat Pattinson da, \"Büyük bir patlama oldu. Çevredeki evler sallandı. Eğer yangın olmasaydı bunun bir deprem olduğunu düşünürdüm. Buna inanamadım\" dedi.
Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, patlamanın neden kaynaklandığı konusunda ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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