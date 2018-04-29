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BBC Türkçe

İngiltere'de 'parmak telefonlar yasaklansın' çağrısı

İngiltere Adalet Bakanı David Lidington, alışveriş sitelerinin parmak telefonların satışını yasaklanması gerektiğini söyledi. İngiltere'de 25 Sterlin (125 TL) civarında fiyatlara satın alınabilen bu telefonlar, cezaevlerinde 500 Sterline kadar el değiştir

29 Nisan 2018 20:30

İngiltere Adalet Bakanı David Lidington, parmak telefonların satışının, alışveriş siteleri tarafından yasaklanması gerektiğini söyledi.

Çağrıyı yapan David Lidington, parmak telefonların "güvenlik taramalarından geçirilebildikleri" şeklinde reklamının yapıldığını da belirtti.

Parmak telefonlar, İngiltere'de 25 Sterlin (125 TL) civarında fiyatlara satın alınabiliyor. Ancak bu rakam cezaevinde 500 Sterline kadar ulaşıyor.

2016 yılında İngiltere'deki cezaevlerinde yaklaşık 20 bin telefon ve sim kart yakalandı.

Sanal marketlerdeki reklamlarda metal içermeyen yapılarına vurgu yapılıyor ki bu da parmak telefonların cezaevinin metal dedektörlerini aşabilmesi demek.

Yasaklama çağrısını yapan Bakan Lidington, "Bu telefonlar açıkça kaçak kullanım için satışa çıkarılıyor" dedi ve ekledi, "Alışveriş sitelerine, bu ürünleri kaldırma çağrısı yapıyorum"

Lidington, cezaevinde yasak olan cep telefonlarının, yeni suçların planlanmasında kullanılabildiğini de sözlerine ekledi.

Cezaevlerindeki parmak telefonların kullanımını engellemek için, bu tür telefonları üreten markalarının iletişim ağına katılmasının yasaklanabileceği de belirtiliyor.

Alışveriş sitesi eBay, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "aylar önce" bu tür cihazların el değiştirmesinin önüne geçilmeye başlandığı açıklandı.

BBC bu haberle ilgili Amazon ve Gumtree siteleri ile de yorum için temasa geçti.

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