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Yaşam

İngiltere’de parayla seks suç sayılacak

İngiltere’de bu hafta gündeme gelecek olan yeni fuhuş yasasına göre, parayla seks yapanlar suçlu duruma düşecek.

17 Kasım 2008 02:00

İngiltere’de bu hafta gündeme gelecek olan yeni fuhuş yasasına göre, para karşılığında seks yapanlar suçlu duruma düşecek.

İngiltere İçişleri Bakanı Jacqui Smith, seks için para ödemenin suç sayılacağı yeni fuhuş yasasını bu hafta gündeme getirecek. Fahişelere para ödeyen erkekleri suçlu durumuna düşürecek yeni yasa tasarısıyla ilgili açıklama yapan Smith, son yıllarda sayısı artan seks kulüplerine de sert çıkarak, bunların sayısının ruhsat almayı kısıtlayan yeni düzenlemelerle azalacağını beklediğini söyledi.

Bakan Jacqui Smith, yeni yasada, kendisini pazarlamak için aracılık yapan muhabbet tellalı ya da uyuşturucu müptelalarını kullanan fahişeleri de kapsayacağını söyledi. Bu gruba İngiltere’deki 80 bin seks işçisi dahil.

Kadınların seks kölesi olduğunu bile bile parayla seks yapanlara da tecavüz suçlamaları da getirilecek. Yasa, fuhuşun sokaklardan çekilmesi durumunda erkeklerin başka çıkış yolları arayacağını iddia eden çevreler tarafından eleştiriliyor.

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