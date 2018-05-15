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BBC Türkçe

İngiltere'de nezle tedavisinde yeni yöntem geliştirildi

İngiliz uzmanların geliştirdiği yeni yöntemde, yüzlerce çeşidi olabilen nezle virüsü yerine, insan vücudunda yerleştiği ortam hedef alınıyor. Yeni tedavide, nezle virüslerinin normalde çoğalmak ve yayılmak için ele geçiriği vücut hücrelerindeki bir protei

15 Mayıs 2018 02:12

İngiliz uzmanlar, nezleyi tedavi etmek için yeni bir yöntem geliştirmiş olabileceklerine inanıyor.

Yeni geliştirilen yöntemde, yüzlerce çeşidi olabilen nezle virüsü yerine, insan vücudunda yerleştiği ortam hedef alınıyor.

Yeni yöntemde, nezle virüslerinin normalde çoğalmak ve yayılmak için ele geçiriği vücut hücrelerindeki bir protein bloke ediliyor.

Laboratuvar testlerinde, tedavinin yeterince erken uygulanması halinde nezle virüsünün durdurulabileceği tespit edildi.

Imperial College London'daki uzmanlar, yan etkileri azaltabilmek için yeni tedavinin solunum yoluyla alınabilecek bir versiyonunu yapmaya çalışıyor.

Bilim dergisi Nature Chemistry Journal'da yer alan araştırmada, akciğer hücrelerindeki NMT adlı proteine uygulanan tedavinin dakikalar içinde işe yaramaya başladığı görüldü.

Tüm nezle virüslerinin kendilerini kopyalayıp yayılabilmeleri için insan hücrelerindeki proteine ihtiyacı var.

Araştırma ekibinde Prof. Ed Tate "Burada fikir, virüs ilk bulaştığında kendisini kopyalamasını ve yayılmasını önlemek. Nezle tamamen yayıldığında bile semptomların etkisini azaltabilir. Tedavi, özellikle nezle olduklarında çok hastalanabilen, astım gibi rahatsızlıkları olanların çok işine yarayabilir" dedi.

Tate ayrıca, virüs yerine ev sahibini hedef almanın "biraz radikal" bir yöntem olduğunu söylemekle birlikte, virüsleri hedef almaktaki zorluklar nedeniyle yaklaşımlarının anlamlı olabileceğini kaydetti.

Nezle virüsleri çok çeşitli olmalarının yanı sıra, hızla evrim geçiriyorlar ve bu durum da ilaçlara kısa sürede direnç geliştirebilmeleri anlamına geliyor.

Testlerde, yeni ilacın birkaç virüs türünü insan hücrelerine hiç zarar vermeden durdurabildiğ görüldü. Ancak, yeni ilacın insan vücuduna zararlı olmadığından emin olmak için yeni testler yapılması gerekiyor.

Nezle insandan insana kolayca geçebiliyor ve nezle virüsleri ellerde ve yüzeylerde 24 saat yaşabililyor.

Ağrı kesiciler ve nezle ilaçları sadece hastalığın belirtileriyle mücadele edebiliyor. Ancak enfeksiyonun kendisini durduracak herhangi bir tedavi yöntemi bulunmuyor.

Nezleye şu yollarla yakalanılabiliyor :

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