İngiltere'de nargile çılgınlığı kalbe zarar

T24- Ülkemizde sayısı hızla artan nargile cafeler şimdi de İngiltere'de popüler oldu ancak 1 saat nargile içmenin 200 adet sigara tüketmeye eşdeğer olduğunu söyleyen uzmanlar bu yaygınlıktan endişeli.

İngiltere'nin Leicester kentinde, gençler arasında nargileyle tütün tüketiminden kaynaklanan hastalıkların artması doktorları şaşırttı.

Leicester Sağlık Hizmetleri biriminden sigara bıraktırma uzmanı Kasim Çovdari, nargilenin özellikle 15-24 yaş grubunda giderek yaygınlaştığını belirtti.

Çovdari, araştırmaların nargileyle tütün içmenin sigara içmekten daha az zararlı olduğu inanışıyla çeliştiğini söyledi, "Dünya Sağlık Örgütü'nün araştırmasına göre, bir saat nargile tüttürmek, 200 adet sigara tüketmeye eşdeğer" dedi.

Kasim Çovdari birkaç yıl öncesine kadar neredeyse kimsenin bilmediği nargilenin, her kültür ve etnik gruptan gençler arasında inanılmaz bir hızla yayıldığını, ancak bu alışkanlığın solunum ve kalp rahatsızlıklarına neden olduğunu vurguladı.

Sigaranın bilinen zararlarına ek olarak nargile kullanımı uçuk ve verem gibi virüsleri kapma risikini de artırıyor.

Leicester Belediyesi'nden Govind Mandora kentte dört yıl önce sadece bir nargile cafesi varken bugün bu sayının 10'dan fazla olduğunu, gençlerin buralarda yer bulabilmek için bazen yarım saat beklediğini söyledi.

Mandora, sürekli nargile cafe açılması için yeni izin başvuruları aldıklarını belirterek, "Nargilenin sigara gibi kabul görmesini istemiyoruz" diye konuştu.