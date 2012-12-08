İngiltere'de Müslüman genç suçluların sayısı arttı!

İngiltere ve Galler’de kendisini Müslüman olarak tanımlayan genç suçluların oranı arttı.

bbcturkce'de yer alan habere göre, 2011- 2012 yıllarında ıslahevlerinde bulunan erkek suçluların beşte birinin kendisini Müslüman olarak tanımladığı belirtildi. Aynı oran 2010-2011 döneminde ise yüzde 16 olarak belirlenmişti.

"Hapishane Reformu Vakfı" yöneticisi Juliet Lyon, bunun “büyük bir artış” olduğunu ifade ederek nedenlerinin belirlenemediğini söyledi.

Lyon, bunun nedeninin sadece genel nüfus arasında Müslüman genç erkeklerin sayısının iki sene öncesine oranla artması olabileceğini belirtti ve ekledi:

“Bir başka ihtimal de şu: Daha fazla genç erkek hapishaneye gönderiliyor ve orada din değiştirerek Müslüman. Ya da zaten Müslüman iken inancına yeniden sarılıyor olabilir. Hapishane yetkililerinin bunu araştırmasının önemli olduğunu düşünüyorum.”

Hapishaneler baş müfettişi Nick Hardwick ile Gençlik Adalet Kurulu'nun ortaklaşa yayımladığı araştırmaya göre, 15-18 yaş arası tutuklu gençlerin toplam sayısının 2010-11 döneminde 1,822 iken, 2011-12 döneminde 1,543’e düştüğünü ortaya konuldu.

Müslüman Avukatlar Derneği Başkanı Amjad Malik, araştırmanın “şahsi tanımlamaya” dayandığını ve hapishanelerdeki her beş tutukludan birinin “teamülleri uygulayan Müslümanlar” olduklarını düşünmenin hatalı olduğunu dile getirdi.

BBC Radyo 5'in sorularını yanıtlayan Malik “Bir yandan suç işleyip sonra da kendinizi teamülleri uygulayan bir dindar olarak tarif edemezsiniz” dedi.