T24 LogoT24 Logo
Dünya

İngiltere'de Müslüman genç suçluların sayısı arttı!

'Hapishane Reformu Vakfı' yöneticisi Lyon, bunun 'büyük bir artış' olduğunu ifade ederek nedenlerinin belirlenemediğini söyledi

08 Aralık 2012 14:42

İngiltere ve Galler’de kendisini Müslüman olarak tanımlayan genç suçluların oranı arttı.

bbcturkce'de yer alan habere göre, 2011- 2012 yıllarında ıslahevlerinde bulunan erkek suçluların beşte birinin kendisini Müslüman olarak tanımladığı belirtildi. Aynı oran 2010-2011 döneminde ise yüzde 16 olarak belirlenmişti.

"Hapishane Reformu Vakfı" yöneticisi Juliet Lyon, bunun “büyük bir artış” olduğunu ifade ederek nedenlerinin belirlenemediğini söyledi.

Lyon, bunun nedeninin sadece genel nüfus arasında Müslüman genç erkeklerin sayısının iki sene öncesine oranla artması olabileceğini belirtti ve ekledi:

“Bir başka ihtimal de şu: Daha fazla genç erkek hapishaneye gönderiliyor ve orada din değiştirerek Müslüman. Ya da zaten Müslüman iken inancına yeniden sarılıyor olabilir. Hapishane yetkililerinin bunu araştırmasının önemli olduğunu düşünüyorum.”

Hapishaneler baş müfettişi Nick Hardwick ile Gençlik Adalet Kurulu'nun ortaklaşa yayımladığı araştırmaya göre, 15-18 yaş arası tutuklu gençlerin toplam sayısının 2010-11 döneminde 1,822 iken, 2011-12 döneminde 1,543’e düştüğünü ortaya konuldu.

Müslüman Avukatlar Derneği Başkanı Amjad Malik, araştırmanın “şahsi tanımlamaya” dayandığını ve hapishanelerdeki her beş tutukludan birinin “teamülleri uygulayan Müslümanlar” olduklarını düşünmenin hatalı olduğunu dile getirdi.

BBC Radyo 5'in sorularını yanıtlayan Malik “Bir yandan suç işleyip sonra da kendinizi teamülleri uygulayan bir dindar olarak tarif edemezsiniz” dedi.

ETİKETLER

ingilteregallermüslümangenç suçluartışoranjuliet lyonhapishane reformu vakfınick hardwickamjad malik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24