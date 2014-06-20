İngiltere'de Müslüman bir kadın sokak ortasında öldürüldü

İngiltere Başbakanı David Cameron'un “Cihadçılar İngiltere'ye saldıracak" sözlerinin adından ülkede Müslümanlara karşı nefret suçu yeniden gündeme geldi. 31 yaşındaki Müslüman bir kadının peçe taktığı için 16 kez bıçaklanarak öldürüldüğü iddia edildi.

DHA’nın haberine göre, Cameron’un sözlerini dün birinci sayfa haberi olarak kullanan The Daily Telegraph'dan sonra bugün de İngiliz gazeteleri İngiltere'nin IŞİD'ın İngiltere'deki cihatçılara yaptığı silahlanma çağırısına dikkat çekti.

Daily Telegraph David Cameron'un "Cihadçılar Irak ve Suriye 'de İngiliz topraklarında saldırılar planlıyor. Şu andaki Irak'taki krizin, aynı savaşçıların İngiltere’de de bize saldırı planları yaptığından, yabancı bir sorun olarak görülmemesi gerekir" dediğini bildirdi.

Ülkedeki bu alarm durumu, Müslümanlara karşı nefret suçlarını yeniden gündeme getirdi. Nahid Almanea adlı Suudi Arabistan kökenli bir öğrenci, sokak ortasında Müslüman olduğu ve peçe taktığı için bıçaklanarak öldürüldü. Daily Mail, "16 kez bıçaklanan öğrenci İslami elbise giydiği için hedef seçilmiş olabilir" başlıklı haberinde polisin Suudi Arabistanlı öğrenci kızın peçe giydiği için öldürüldüğü görüşünde olduğunu yazdı. Cinayeti ‘İslami terör’ kampanyası için malzeme olarak gören bazı gazeteler de, Müslüman bir kadının öldürülmesini "Peçeli kız cinayeti: İngilizlere intikam saldırıları yapmaları için çağrı" başlığıyla duyurdu. Nahid Almanea cinayeti üzerine IŞİD'den intikam mesajları atıldığı ileri sürüldü.

İngiltere IŞİD'i birkaç hafta önce yasadışı terör örgütleri listesine eklemiş ve ona yardım eden İngilizler hakkında soruşturma başlatılacağını açıklamıştı.

Daily Mirror IŞİD'in İngiltere'de yaşayan cihatçılara “İngiltere'ye dön ve düşmanımızı öldür" çağırısı yaptığını yazarak, bunu başlık yaptı. Gazete, Suriye'de IŞİD ile birlikte çarpışan İngiliz cihatçıların İngiltere'de silahlanmaya çağrıldığını yazdı.