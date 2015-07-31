İngiltere'de mülteci alarmı



İngiltere Başbakanı David Cameron, göç düzenlemelerinin sertleştirileceğini duyurmuştu.

Kısaca "Cobra" olarak anılan Güvenlik Kabinesi Başbakan, Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı gibi hükümet üyelerinden oluşuyor. Duruma göre Genelkurmay Başkanı ve istihbarat teşkilatları başkanları da toplantıya çağrılıyor.

Calais'deki durum ele alınacak

Başbakanlık ofisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cobra" kurulunun bugün Cameron başkanlığında toplanacağı belirtildi. Açıklamada, "Calais'deki durumun gözden geçirileceği, gerekli her türlü önleme başvurulacağı" vurgulandı.

Fransa'dan İngiltere'ye geçiş yapmak isteyen yüzlerce mülteci Euro Tüneli'ne akın ediyor. Mülteciler, tünel girişinde bekleyen kamyon ve TIR'lara ya da tren vagonlarına binerek tüneli aşmaya çalışıyor. İngiltere'ye geçme umudu ile halen Calais'de bekleyen mülteci sayısının 3-5 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Mülteciler, İngiltere'de Fransa'ya kıyasla daha iyi iltica ve hayat şartlarının olduğuna inanıyor.

2 ayda 10 mülteci öldü

Fransız Haber Ajansı, Euro Tüneli girişinde yoğun güvenlik önlemi alan polisin dün gece de 200 göçmeni tünele girmeye çalışırken durdurduğunu bildirdi.

Tünelde son iki ayda 10 mülteci öldü. Birçok mülteci yaralandı. Resmi olmayan rakamlara göre aynı süre içinde yaklaşık 150 mülteci sınırı geçmeyi başardı.

Tüneli işleten Eurotunnel şirketinden yapılan açıklamaya göre, bu yılın başından beri tüneli kullanarak Fransa-İngiltere sınırını kaçak yollardan aşma girişimi 37 bini buldu.