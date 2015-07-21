T24 LogoT24 Logo
Dünya

İngiltere'de milletvekillerine uyarı: İçkiliyken tweet atmayın

İngiltere'de milletvekillerine madde madde Twitter tavsiyeleri sıralandı

21 Temmuz 2015 11:20

İngiltere'de milletvekillerine içkiliyken tweet atmamaları ve gaf yapmamak için mesajlarını yollamadan önce daima 60 saniye beklemeleri uyarısında bulunuldu.

BBC Türkçe'nin Independent'tan çevirdiği habere göre, Avam Kamarası başkanı tarafından hazırlatılan 5.500 kelimelik raporda, Twitter'da gaf yapmamak için öneriler sıralanıyor.

"Çok çabuk ve kolay olduğundan, insanlar tweet atarken hatalar yapıyor. Önemli isimlerin siyasi gaflar yaptıklarına tanık olundu. Mesajı göndermeden önce 60 saniye durup bekleme kuralı uygulanırsa, Twitter daha güvenli hale gelir." denilen önerilerde, içkiliyken asla tweet atmamak gerektiği de belirtiliyor.

Milletvekillerine yapılan diğer tavsiyelerse şöyle:

- Bir kullanıcının attığı tweete inanmıyorsanız bile, o kişinin hesabının hack edildiği iddiasında bulunmayın.

- Gitmeyeceğiniz bir toplantı hakkında önceden tweet atmayın.
Parodi hesaplarını görmezden gelirseniz, dikkat çekmelerinin önüne geçebilirsiniz.

- Sürekli olarak hakkınızdaki övgüleri retweetlemeyin. Kendini beğenmiş biri olarak algılanabilirsiniz.

- Bazı konular, bir milletvekilinin retweet etmesi için "fazla müstehcen" kaçabilir.

- Daha sonra okumak istediğiniz tweetleri favori listenize eklemeyin; bunlar yüz kızartıcı mesajlar çıkabilir.

ETİKETLER

twittertweetingilteremilletvekilleriuyarıindependentiçkili tweet atmayıntavsiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24