İngiltere'de milletvekillerine uyarı: İçkiliyken tweet atmayın

İngiltere'de milletvekillerine içkiliyken tweet atmamaları ve gaf yapmamak için mesajlarını yollamadan önce daima 60 saniye beklemeleri uyarısında bulunuldu.

BBC Türkçe'nin Independent'tan çevirdiği habere göre, Avam Kamarası başkanı tarafından hazırlatılan 5.500 kelimelik raporda, Twitter'da gaf yapmamak için öneriler sıralanıyor.

"Çok çabuk ve kolay olduğundan, insanlar tweet atarken hatalar yapıyor. Önemli isimlerin siyasi gaflar yaptıklarına tanık olundu. Mesajı göndermeden önce 60 saniye durup bekleme kuralı uygulanırsa, Twitter daha güvenli hale gelir." denilen önerilerde, içkiliyken asla tweet atmamak gerektiği de belirtiliyor.

Milletvekillerine yapılan diğer tavsiyelerse şöyle:

- Bir kullanıcının attığı tweete inanmıyorsanız bile, o kişinin hesabının hack edildiği iddiasında bulunmayın.

- Gitmeyeceğiniz bir toplantı hakkında önceden tweet atmayın.

Parodi hesaplarını görmezden gelirseniz, dikkat çekmelerinin önüne geçebilirsiniz.

- Sürekli olarak hakkınızdaki övgüleri retweetlemeyin. Kendini beğenmiş biri olarak algılanabilirsiniz.

- Bazı konular, bir milletvekilinin retweet etmesi için "fazla müstehcen" kaçabilir.

- Daha sonra okumak istediğiniz tweetleri favori listenize eklemeyin; bunlar yüz kızartıcı mesajlar çıkabilir.