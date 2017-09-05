İngiltere'de McDonald's çalışanları ilk kez greve gitti

İngiltere'de fast food zinciri McDonald's'ın iki şubesinde çalışanlar ücretlerinin artırılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle greve gitti. İngiltere piyasasına 1974'te giren McDonald's'ta çalışanlar ilk kez greve gidiyor.

İngiltere'de fast food zinciri McDonald's'ın iki şubesinde çalışanlar ücretlerinin artırılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle greve gitti.

İngiltere piyasasına 1974'te giren McDonald's'ta çalışanlar ilk kez greve gidiyor.

Şirketin ülkedeki 1249 lokantasında yaklaşık 115 bin kişi çalışıyor.

Cambridge ve Londra'daki iki şubede grev yapan 40 kadar personele, ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin üyeleri de destek verdi.

Çalışanlar saat ücretinin en az 10 sterline (yaklaşık 45 lira) yükseltilmesini ve sözleşmelerinde iş garantisi verilmesini talep ediyor.

McDonalds yetkilileri, çalışanlara ortalamanın üstünde ücret ödediklerini, personelin yüzde 86'sının asgari iş garantisi içermeyen esnek çalışma koşullarını tercih ettiğini söylüyor.

Şirkete göre, 18 yaşın altındaki çalışanlara saatte 5.42 sterlin, 25 yaşın üstündeki personele de 8.31 sterlin ödeniyor.

Mcdonald's CEO'su Steve Easterook'un geçen yılki kazancı 15.35 milyon dolara çıkmıştı.

Şirketin 100'den fazla ülkedeki 36 bin lokantasının yüzde 80'i bağımsız girişimciler tarafından işletiliyor.