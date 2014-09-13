İngiltere'de liderlik yarışı başladı



2008 yılından beri Londra belediye başkanlığı yapan Muhafazakâr Partili Boris Johnson, bu göreve bir sonraki seçimlerde aday olmayacağını açıklamıştı. Partisi, Johnson'ı önümüzdeki yıl Avam Kamarası için yapılacak seçimlerde aday gösterdi.

Boris Johnson'ın başkent Londra'nın batısındaki Uxbridge ve South Ruislip seçim bölgelerinden aday gösterilmesi dikkat çekti. Gözlemciler, Muhafazakâr Parti'nin güçlü olduğu bu bölgelerde sandıktan Johnson'ın çıkmasına kesin gözüyle bakıyor.

50 yaşındaki Boris Johnson'ın adı başbakanlık için geçiyor. Bunun için Boris Johnson'ın 2001-2008 yılları arasında üyesi bulunduğu Avam Kamarası'na tekrar seçilmesi, Muhafazakâr Parti'nin de 2015 genel seçimlerinden zaferle çıkması gerekiyor. Gözlemciler, 2005'ten bu yana iktidarda bulunan Muhafazakâr Parti'nin iktidarını sürdürebilmesi ihtimaline kuşkuyla bakıyor.

Boris Johnson'dan ilk açıklama

Boris Johnson, ilk açıklamasında Başbakan David Cameron'a bağlılığını bildirdi. Johnson, "Zorlu ve uzun bir mücadele olacak. Ancak 2015'te David Cameron ve Muhafazakârların mutlak çoğunluğu saglayacağına eminim" dedi.

Londra Olimpiyatları'nın başarılı organizasyonuyla adını duyuran Boris Johnson, Başbakanlık için adını anmaktan kaçınsa da Avam Kamarası adaylığı siyasi gözlemciler tarafından liderlik yarışının başladığı yönünde yorumlanıyor.

Muhalefetteki İşçi Partisi'nden Sadiq Khan, "Boris Johnson'ın liderlik atağı, Cameron'ın ne kadar zayıfladığını ortaya koyuyor" dedi. Maliye Bakanı George Osborne ile İçişleri Bakanı Theresa May, Cameron'ın yerine aday diğer isimler arasında anılıyor.

Büyükdedesi Dahiliye Nazırı Ali Kemal

New York'ta dünyaya gelen Boris Johnson'ın babası 1979-1984 yılları arasında Avrupa Parlamentosu'nda milletvekilliği yapmış Stanley Johnson, büyükdedesi ise Osmanlı döneminin son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal.

Ali Kemal, 1900'lü yılların başında Londra'da sürgündeyken İngiliz-İsviçre uyruklarına sahip Winifred Brun'la evlendi. Bu evlilikten olan Osman Wilfred Kemal, daha sonra anne tarafından Johnson soyadını alarak Wilfred Johson ismini kullanmaya başladı. Yurda dönen büyükdede Ali Kemal ise Kurtuluş Savaşı'nın hemen ardından İstanbul'da tutuklanarak İzmit'te Nurettin Paşa'ya bağlı askeri birliklerce linç edildi.