İngiltere’de korsan müziğe geçit yok!

Müzik endüstrisine her yıl milyarlarca dolara malolan dijital müzik korsanlığına yaptırım geliyor. İngiltere’de 6 servis sağlayıcının dosya paylaşımına karşı alınan önlemler ülkelere de örnek olabilir.



İngiliz servis sağlayıcılardan BT, Virgin, Orange, Tiscali, BSkyB ve Carphone Warehouse tarafından onaylanan yeni uygulamaya göre illegal dosya paylaşımında bulunan kullanıcılar mektup yoluyla uyarılmalarının ardından İnternet erişimlerinin kesilmesiyle karşı karşıya kalabilecekler.



Çoğu kullanıcının korsan müzik paylaşımının aslında illegal bir işlem olduğundan habersiz olduğundan yola çıkan İngiliz Müzik Yapımcıları Birliği - British Phonographic Industry (BPI) mektup yoluyla uyarılan paylaşımcıların dosya paylaşımına son vereceklerini umuyor. Üç kez mektup yoluyla uyarılmasına rağmen dosya paylaşım faaliyetine son vermeyen kullanıcıların ise İnternet erişimleri kesiliyor. Yeni uygulamanın İnternet üzerinde gerçekleşen müzik korsanlığını engelleme yönünde önemli bir adım olduğunu söyleyen BPI yetkilileri, sonuçların ancak uzun vadede görülebileceğini ifade ediyorlar.

