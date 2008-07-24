T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

İngiltere’de korsan müziğe geçit yok!

Online yapılan müzik korsanlığına karşı ortak hareket etme kararı alan İnternet Servis Sağlayıcıları illegal dosya paylaşımına “dur” diyecek

24 Temmuz 2008 03:00

Müzik endüstrisine her yıl milyarlarca dolara malolan dijital müzik korsanlığına yaptırım geliyor. İngiltere’de 6 servis sağlayıcının dosya paylaşımına karşı alınan önlemler ülkelere de örnek olabilir.

İngiliz servis sağlayıcılardan BT, Virgin, Orange, Tiscali, BSkyB ve Carphone Warehouse tarafından onaylanan yeni uygulamaya göre illegal dosya paylaşımında bulunan kullanıcılar mektup yoluyla uyarılmalarının ardından İnternet erişimlerinin kesilmesiyle karşı karşıya kalabilecekler.

Çoğu kullanıcının korsan müzik paylaşımının aslında illegal bir işlem olduğundan habersiz olduğundan yola çıkan İngiliz Müzik Yapımcıları Birliği - British Phonographic Industry (BPI) mektup yoluyla uyarılan paylaşımcıların dosya paylaşımına son vereceklerini umuyor. Üç kez mektup yoluyla uyarılmasına rağmen dosya paylaşım faaliyetine son vermeyen kullanıcıların ise İnternet erişimleri kesiliyor. Yeni uygulamanın İnternet üzerinde gerçekleşen müzik korsanlığını engelleme yönünde önemli bir adım olduğunu söyleyen BPI yetkilileri, sonuçların ancak uzun vadede görülebileceğini ifade ediyorlar.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24