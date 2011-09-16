-İngiltere'de kömür madeni çöktü LONDRA (A.A) - 15.09.2011 - Birleşik Krallık'ta Galler'in güneyinde, su baskını nedeniyle çöken kömür madeninde 4 işçi göçük altında kaldı. İngiliz yayın kuruluşu BBC, madende arama kurtarma ve madeni dolduran suyu çekme çalışmaları devam ederken, dört maden işçisinin yerin 90 metre altında kaldıklarını bildirdi. Su baskını kömür madenini çökertmeden önce üç maden işçisinin su sesini duyunca kaçarak kurtuldukları belirtildi. Kurtulan 3 işçiden birinin sağlık durumunun ağır olduğu kaydedildi.