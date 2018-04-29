T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

İngiltere'de kız çocukları arasında vajinal estetiğe ilgi artışı

İngiltere'de, cinsel organlarının görünümünden utanan ve vajinal estetik ameliyatı olmak isteyen kız çocuklarının sayısının arttığı belirtildi. Uzmanlara göre bu taleplerin nedeni, pornografi ve sosyal medyada dolaşan fotoğraflar.

29 Nisan 2018 20:30

İngiltere'de, cinsel organlarının görünümünden utanan ve vajinal estetik ameliyatı olmak isteyen kız çocuklarının sayısının arttığı belirtildi.

Bu kız çocuklarının yaşının dokuza kadar indiği aktarıldı.

BBC'de yayımlanan bir programa katılan, ülkenin önde gelen ergen jinekologlarından Dr. Naomi Crouch, aile hekimlerinin estetik operasyon için sevk ettikleri kız çocuklarının artan sayısından kaygılı olduğunu belirtti.

Labiaplasti ameliyatında vajinanın iç ve dış dudakları ya kısaltılıyor ya da yeniden şekillendiriliyor.

İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) 18 yaşından önce bu tür ameliyatların yapılmamasını tavsiye ediyor.

Ancak 2015 ve 2016'da 18 yaşından küçük 200 kız çocuğu labiaplasti ameliyatı geçirdi. Bunların 150'den fazlası 15 yaşından küçüktü.

Bazı uzmanlar, pornografi ve sosyal medyada dolaşan fotoğrafların, genç kızların vajinalarının nasıl görünmesi gerektiği konusunda gerçekçi olmayan beklentilere sahip olmasına yol açtığından kaygılı.

İngiltere Çocuk ve Ergen Jinekolojisi Vakfı Başkanı Dr. Crouch, NHS vasıtasıyla gördüğü hastalarda henüz ameliyata gerçekten ihtiyacı olan birine rastlamadığını söyledi.

Crouch, "Kızlar gelip 'Nefret ediyorum, alınmasını istiyorum' diyor. Bir kızın bir organı hakkında, hatta böyle özel bir organı hakkında böyle hissetmesi çok üzücü" dedi.

Dr. Crouch ayrıca, bu ameliyatın sadece tıbbi bir anormalliği olan kızlara yapılması gerektiğini belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

UzmanlaraBBCDr Naomi CrouchUlusal Sağlık SistemiBunlarınBazıErgen Jinekolojisi Vakfı Başkanı Dr Crouch NHSBirCrouch

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24