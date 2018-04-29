İngiltere'de kız çocukları arasında vajinal estetiğe ilgi artışı

İngiltere'de, cinsel organlarının görünümünden utanan ve vajinal estetik ameliyatı olmak isteyen kız çocuklarının sayısının arttığı belirtildi.

Bu kız çocuklarının yaşının dokuza kadar indiği aktarıldı.

BBC'de yayımlanan bir programa katılan, ülkenin önde gelen ergen jinekologlarından Dr. Naomi Crouch, aile hekimlerinin estetik operasyon için sevk ettikleri kız çocuklarının artan sayısından kaygılı olduğunu belirtti.

Labiaplasti ameliyatında vajinanın iç ve dış dudakları ya kısaltılıyor ya da yeniden şekillendiriliyor.

İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) 18 yaşından önce bu tür ameliyatların yapılmamasını tavsiye ediyor.

Ancak 2015 ve 2016'da 18 yaşından küçük 200 kız çocuğu labiaplasti ameliyatı geçirdi. Bunların 150'den fazlası 15 yaşından küçüktü.

Bazı uzmanlar, pornografi ve sosyal medyada dolaşan fotoğrafların, genç kızların vajinalarının nasıl görünmesi gerektiği konusunda gerçekçi olmayan beklentilere sahip olmasına yol açtığından kaygılı.

İngiltere Çocuk ve Ergen Jinekolojisi Vakfı Başkanı Dr. Crouch, NHS vasıtasıyla gördüğü hastalarda henüz ameliyata gerçekten ihtiyacı olan birine rastlamadığını söyledi.

Crouch, "Kızlar gelip 'Nefret ediyorum, alınmasını istiyorum' diyor. Bir kızın bir organı hakkında, hatta böyle özel bir organı hakkında böyle hissetmesi çok üzücü" dedi.

Dr. Crouch ayrıca, bu ameliyatın sadece tıbbi bir anormalliği olan kızlara yapılması gerektiğini belirtti.