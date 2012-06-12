İngiltere'de kilise eşcinsel nikâhı kıymak istemiyor

İngiltere’de hükümetin eşcinsel evlilikleri yasallaştırma teklifine karşı çıkan Anglikan Kilisesi, teklifin kilisenin etkisini büyük oranda azaltacağı uyarısını yaptı.

Kilise, 2015 yılında eşcinsel evliliklerin yasal hale getirilmesi yönündeki teklifle ilgili kurumların değerlendirmesini isteyen hükümete, tasarının kilisesinin statüsüne zarar vereceği cevabını verdi.

İçişleri Bakanlığı, dini kurumlara eşcinsel çiftleri evlendirme zorunluluğu getirilmeyeceğini belirtip tüm görüşlerin değerlendirildiğini ifade etti.

Eşcinsel hakları aktivistleri, kiliseyi “korku tellallığı” yapmakla suçladı.

Anglikan Kilisesi, yüzyıllar boyunca kadın ve erkek arasında yapılan evliliğin eşcinsel çiftlere açılmasının kurumun anlamını “boşaltacağını” ve “içeriksiz, tüketim toplumuna hitap eden” bir anlam yükleyeceğini söyledi.

Kilise, amacı farklı anlamlar içeren “dini” ve “resmi” nikâhla yapılan evliliklerin kiliseyi herkesin gözünde zayıflatacağını savundu.

Kilise yetkililerine göre, eşcinsel evliliklere onay vermek istemeyen dini kurumlar, ulusal ve Avrupa mahkemelerinin engeline takılabilir.

Leicester Psikoposu Tim Stevens, kilisenin sekiz yıl önce önerilen ‘medeni ortaklık’ teklifine destek verdiğini ve eşcinsel topluma destek olmaya devam ettiğini söyledi.

Eşcinsel haklarını savunan ‘Stonewall’ adlı grubun yöneticisi Ben Summerskill, “Hali hazırda 3 milyon çocuk tek ebeveyn tarafından büyütülürken, Anglikan Kilisesi’nin birkaç bin eşcinsel çifte takılması tuhaf” dedi.

İnsan hakları aktivisti Peter Tatchell de kiliseyi “korku tellallığı yapmak, eşcinsel evliliğin etkilerini abartmak ve yasal ayrımcılığı desteklemekle” suçladı.